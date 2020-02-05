Aşk Tesadüfleri Sever 2'ye Paris'te gala

Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminin Paris galası, filmin yönetmenleri Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak, yapımcı Alp Tekin ile oyunculardan Nesrin Cavadzade, Elif Doğan, Levent Can, Türkü Turan ve Hülya Gülşen’in katılımıyla Le Grand Rex’te gerçekleşti.
Serinin ilk filminden farklı ancak yine gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan, tesadüflerle örülü unutulmaz bir aşk hikâyesini beyazperdeye taşıyan film, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa’nın da aralarında olduğu seyirciler tarafından gözyaşları içinde, ayakta alkışlandı.
Fransa’nın başkenti Paris’te seyirciyle buluşan Aşk Tesadüfleri Sever 2 ekibi, film gösteriminin ardından basın mensuplarının ve izleyenlerin sorularını yanıtladı.
Hüzzam Film ve Böcek Film ortaklığında hayata geçirilen Aşk Tesadüfleri Sever 2, 1960’ların İstanbul’undan günümüz Ankara’sına uzanan, tesadüflerle örülü bir aşk hikayesi... Gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan film, herkesin hayatında örneklerini yaşadığı tesadüflerin ve teğet geçişlerin öyküsünü, sarsıcı bir kurguyla bir kez daha beyazperdeye taşıyor. İki farklı dönemi anlatan film, geçmişin aşklarını günümüz ilişkileriyle karşılaştırırken seyircisini 1960’lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkarıyor.
Filmin zengin oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Zuhal Olcay, Uğur Polat, Levent Can, Erkan Can, Türkü Turan, Hülya Gülşen, Eli Mango gibi isimler yer alıyor.
Hikayesi ilk filmde olduğu gibi İpek Sorak’a ait olan Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin senaryosu yine Nuran Evren Şit’in imzasını taşıyor. Beş yıla yayılan uzun bir hazırlık aşamasının ardından filmin çekimleri yaklaşık iki ayda Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirildi. Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin afiş fotoğraflarını, serinin ilk filminde olduğu gibi Ankaralı fotoğrafçı Mehmet Turgut çekerken, afiş tasarımını da yine ilk filmin afişini hazırlayan Arda Aktaş (Daire Creative) yaptı.
Serinin ilk filminde olduğu gibi Aşk Tesadüfleri Sever 2'de, çarpıcı hikayesi ve etkileyici görsel anlatımının yanı sıra müzikleriyle de çok konuşuluyor. Geçmişten günümüze şarkı seçimleriyle seyircilerin kalbine dokunan filmin orijinal müzikleri ise ilk filmde olduğu gibi yine Ozan Çolakoğlu imzası taşıyor.
İşte Paris galasından yansıyanlar...
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