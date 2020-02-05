Aşk Tesadüfleri Sever 2'ye Paris'te gala

Hikayesi ilk filmde olduğu gibi İpek Sorak’a ait olan Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin senaryosu yine Nuran Evren Şit’in imzasını taşıyor. Beş yıla yayılan uzun bir hazırlık aşamasının ardından filmin çekimleri yaklaşık iki ayda Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirildi. Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin afiş fotoğraflarını, serinin ilk filminde olduğu gibi Ankaralı fotoğrafçı Mehmet Turgut çekerken, afiş tasarımını da yine ilk filmin afişini hazırlayan Arda Aktaş (Daire Creative) yaptı.

Serinin ilk filminde olduğu gibi Aşk Tesadüfleri Sever 2'de, çarpıcı hikayesi ve etkileyici görsel anlatımının yanı sıra müzikleriyle de çok konuşuluyor. Geçmişten günümüze şarkı seçimleriyle seyircilerin kalbine dokunan filmin orijinal müzikleri ise ilk filmde olduğu gibi yine Ozan Çolakoğlu imzası taşıyor.