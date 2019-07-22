NTV

Aslan Kral, Harry Potter'ın rekorunu kırdı (ABD Box Office rakamları / 9 - 21 Temmuz 2019 )

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. The Lion King (Aslan Kral) tüm zamanların en iyi temmuz açılışına imza atarak Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2'nun (Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2) 169. 1 milyon dolarlık rekorunu egale etti. İşte dünya çapınra 531 milyon dolar gişe elde eden The Lion King ile birlikte ABD'de 19 - 21 temmuz 2019 haftası en çok izlenen filmler

  • 1

    10. The Secret Life of Pets 2 1.5 milyon dolar
  • 2

    9. Midsommar 1.6 milyon dolar
  • 3

    8. Annabelle Comes Home 2.7 milyon dolar
  • 4

    7. Aladdin 3.8 milyon dolar
  • 5

    6. Stuber Stuber 4 milyon dolar
  • 6

    5. Yesterday 5.1 milyon dolar
  • 7

    4. Crawl Crawl 6 milyon dolar
  • 8

    3. Toy Story 4 14.6 milyon dolar
  • 9

    2. Spider-Man: Far from Home 21 milyon dolar
  • 10

    1. The Lion King 185 milyon dolar
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin