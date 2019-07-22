Aslan Kral, Harry Potter'ın rekorunu kırdı (ABD Box Office rakamları / 9 - 21 Temmuz 2019 )
ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. The Lion King (Aslan Kral) tüm zamanların en iyi temmuz açılışına imza atarak Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2'nun (Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2) 169. 1 milyon dolarlık rekorunu egale etti. İşte dünya çapınra 531 milyon dolar gişe elde eden The Lion King ile birlikte ABD'de 19 - 21 temmuz 2019 haftası en çok izlenen filmler