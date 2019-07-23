Aslan Kral Türkiye'de de zirvede (19-21 Temmuz 2019 Box Office Türkiye)
ABD'de tüm zamanların en iyi temmuz açılışına imza atarak Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2'nin rekorunu egale eden Aslan Kral açılış hafta sonunda 139.456 seyirci tarafından izlendi ve Box Office Türkiye'ye de birinci sıradan giriş yaptı. İşte 19-21 Temmuz 2019 Box Office Türkiye rakamları...
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1
Şahıs 46
195
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2
Zavallı / Oiktos
552
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3
Kurtuluş Günü / D-Day Assassins
1.175
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4
Gloria Bell
2.781
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5
Kripto Vurgun / Crypto
3.210
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6
Akıllara Seza
8.865
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7
Ecinni: Tılsımlı Mezar
9.487
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8
Oyuncak Hikayesi 4 (Toy Story 4)
28.972
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9
Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far From Home)
64.052
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10
Aslan Kral / The Lion King
139.456