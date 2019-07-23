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Aslan Kral Türkiye'de de zirvede (19-21 Temmuz 2019 Box Office Türkiye)

ABD'de tüm zamanların en iyi temmuz açılışına imza atarak Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2'nin rekorunu egale eden Aslan Kral açılış hafta sonunda 139.456 seyirci tarafından izlendi ve Box Office Türkiye'ye de birinci sıradan giriş yaptı. İşte 19-21 Temmuz 2019 Box Office Türkiye rakamları...

  • 1

    Şahıs 46

    195

  • 2

    Zavallı / Oiktos

    552

  • 3

    Kurtuluş Günü / D-Day Assassins

    1.175

  • 4

    Gloria Bell

    2.781

  • 5

    Kripto Vurgun / Crypto

    3.210

  • 6

    Akıllara Seza

    8.865

  • 7

    Ecinni: Tılsımlı Mezar

    9.487

  • 8

    Oyuncak Hikayesi 4 (Toy Story 4)

    28.972

  • 9

    Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far From Home)

    64.052

  • 10

    Aslan Kral / The Lion King

    139.456

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