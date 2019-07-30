Aslan Kral zirveyi bırakmıyor (26-28 Temmuz 2019 Box Office Türkiye)
Gösterimdeki ikinci hafta sonunda 93.497 seyirci tarafından izlenen Aslan Kral (The Lion King), Box Office Türkiye hafta sonu listesinin birinci sırasındaki yerini korudu. Klasik animasyonun yeniden çevrimi olan film, on günde toplam 360.762 seyirci tarafından izlendi. İşte 26-28 Temmuz 2019 haftası gişe rakamları...
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1
Yuli
1.273
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2
Gaip
2.076
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3
The Hummingbird Project
3.255
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4
Tüylü Arkadaşlar / Feather Friends
3.374
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5
Korkuluk / Curse of the Scarecrow
4.092
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6
Cin "Aşk Büyüsü"
6.432
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7
Koruyucu / The Bouncer
8.379
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8
Ritüel / Midsommar
12.375
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9Oyuncak Hikayesi 4
21.406
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10
Örümcek Adam: Evden Uzakta
44.458
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11
Aslan Kral
93.497