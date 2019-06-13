Aslan Kral'dan Türkçe karakter afişleri
Merakla beklenen yeni Aslan Kral (Lion King) filminde hangi ünlünün hangi karakteri seslendirdiğini gösteren karakter afişlerinin Türkçesi yayınlandı.
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190’lı yılların sevilen animasyonu Aslan Kral, live action (canlı aksiyon) filmi olarak yeniden beyazperdeye geliyor.
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Yönetmenliğini Jon Favreau’nun üstlendiği film, yavru bir aslan olan Simba’nın maceralarını konu ediyor. Ormanın kralı olan babası Mufasa'ya hayran bir yavru aslan olarak mutlu bir hayat süren Simba, sinsi amcası Scar'ın planlarından habersizdir. Kral olmak için fırsat kollayan Scar, Mufasa'yı öldürdükten sonra Simba için tehlike baş gösterir. Amcasının ihaneti ve babasının kaybı ile yıkılan Simba sürgüne gider. Zamanı geldiğinde hakkı olanı almak için geri dönecek ve amcasına yaptıklarının bedelini ödetecektir.
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GÜÇLÜ SESLENDİRME KADROSU
Filmin seslendirme kadrosu oldukça iddialı. Simba karakterini Donald Glover seslendirirken, Nala’yı ünlü şarkıcı Beyonce seslendiriyor. Filmde ayrıca Chiwetel Ejiofor, Scar’ı; Seth Rogen, Pumbaa’yı; Billy Eichner, Timon’u; John Oliver, Zazu’yu ve Keegan-Michael Key de Kamari’yi seslendiriyor.
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4Türkçe karakter afişleri yayınlanan film, 19 Temmuz'da vizyona giriyor.
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