Aslan Kral'ın zirve mücadelesi (En popüler animasyonlar)
Disney, merakla beklenen yeni filmi Aslan Kral (Lion King) vizyona gireceği 16 Temmuz'dan önce zirveye yerleşti. Yavru bir aslan olan Simba’nın macerasını anlatan film IMDb'nin en popüler animasyonlar kategorisinde şimdiden 2. sıraya kadar yükseldi. İşte Haziran verilerine göre zirvedeki animasyon filmleri...
1
25. Herkül (1997) 7,3
2
24. Karlar Ülkesi (I) (2013) 7,5
3
23. Ruhlarin Kaçısı (2001) 8,6
4
22. Oyunbozan Ralph (2012) 7,7
5
21. Coco (I) (2017) 8,4
6
20. Şarkını Söyle (2016) 7,1
7
19. The Angry Birds Movie 2 (2019)
8
18. Lego Filmi 2 (2019) 6,7
9
17. İnanilmaz Aile 2 (2018) 7,7
10
16. Grinç (2018) 6,3
11
15. Aladdin (1992) 8,0
12
14. Evcil Hayvanlarin Gizli Yasami (2016) 6,5
13
13. Ejderhani Nasil Eğitirsin 3: Gizli Dünya (2019) 7,6
14
12. Mucizeler Parkı (2019) 5,7
15
11. Aslan Kral (1994) 8,5
16
10. Oyuncak Hikayesi 2 (1999) 7,9
17
9. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018) 8,5
18
8. Oyuncak Hikayesi 3 (2010) 8,3
19
7. Oyuncak Hikayesi (1995) 8,3
20
6. Frozen II (2019)
21
5. Trolls 2 (2020)
22
4. Ralph ve Internet - Oyunbozan Ralph 2 (2018) 7,1