Astroworld Festivali sonrası Travis Scott'a 750 milyon dolarlık dava

ABD'de Astroworld Festivali'nde yaşanan 10 kişinin öldüğü facia sonrası, ünlü rapçi Travis Scott ve organizatörler hakkında 750 milyon dolarlık dava açıldı.

Haberler 18.11.2021 - 09:39

Astroworld Festivali sonrası Travis Scott'a 750 milyon dolarlık dava - 1

ABD’li rapçi Travis Scott’ın (30) organize ettiği Astroworld Festivali'nde çıkan izdihamda ölü sayısı 10’a ulaştı. 50 bin kişinin katıldığı konserde güvenlik krizi yüzünden mağdur olan en az 125 kişi Scott’a dava açtı.

Astroworld Festivali sonrası Travis Scott'a 750 milyon dolarlık dava - 2

Talep edilen toplam tazminat 750 milyon doları geçti. Spor markası Nike, Scott ile işbirliği yaptığı ayakkabı modelinin tanıtımını erteledi.

Astroworld Festivali sonrası Travis Scott'a 750 milyon dolarlık dava - 3

Scott’ın sevgilisi Kylie Jenner (24) ile kapak yıldızı olduğu W dergisi de dağıtımı durdurdu.

Astroworld Festivali sonrası Travis Scott'a 750 milyon dolarlık dava - 4

Houston polisinin festivalde yaşananlarla ilgili soruşturması devam ediyor.

Astroworld Festivali sonrası Travis Scott'a 750 milyon dolarlık dava - 5

Travis Scott, Kylie ve Kendall Jenner konserde cesetlerin arasından geçtiler / Haber Detay- Tıkya Oku

Astroworld Festivali sonrası Travis Scott'a 750 milyon dolarlık dava - 6

Travis Scott'ın konserindeki faciada 9 yaşındaki Ezra Blount da hayatını kaybetti / Haber Detay- Tıkya Oku

Astroworld Festivali sonrası Travis Scott'a 750 milyon dolarlık dava - 7

İzdihamdan fotoğraflar...

Astroworld Festivali sonrası Travis Scott'a 750 milyon dolarlık dava - 8
Astroworld Festivali sonrası Travis Scott'a 750 milyon dolarlık dava - 9
Astroworld Festivali sonrası Travis Scott'a 750 milyon dolarlık dava - 10
Astroworld Festivali sonrası Travis Scott'a 750 milyon dolarlık dava - 11
Astroworld Festivali sonrası Travis Scott'a 750 milyon dolarlık dava - 12

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