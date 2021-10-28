Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim'de açılıyor

Mehmet Nuri Ersoy, AKM içinde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, İstanbul Devlet Tiyatrosu, İstanbul Senfoni Orkestrası ile İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu'nun yerleşik kurumlar olarak bulunacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Birimlerimizin çok özel performansları burada izleyicilerle buluşacak. Mesela İstanbul, Ankara, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerimizin ortak yapımı olan ve İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini tarafından sahneye taşınan "Aida" operası gerçekten kaçırılmaması gereken bir etkinlik. 7 ve 8 Kasım tarihlerinde AKM Opera Salonu’nda halkımızın izlenimine sunulacak. Bakanlık birimlerimizin etkinlikleri dışında AKM’nin kapıları dünyadan ve ülkemizden seçkin sanatçı ve kurumların performanslarına da açık olacak."