Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı ve "Sinan" operasının dünya prömiyeri ile kapılarını açan Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.10.2021 - 16:57

Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 1

4 bin 500 metrekare fuaye alanı, modern dizayn edilmiş prova salonları, çalışma atölyeleri ve ofislerin de yer aldığı AKM'nin ikinci bölümünde büyük bir tiyatro salonu bulunuyor.

Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 2

805 kişilik kapasitesi bulunan salonda tiyatro salonunun yanı sıra çok amaçlı salon olarak da planlandı.

Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 3

95 bin metrekare kapalı alanı sahip yeni bina, 5 bloktan oluşuyor.

Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 4

İçerisinde kültür sokağı olarak da adlandırılan bir yaşam alanı da tasarlanan yapıda, 2 katlı bir kütüphane, çocuk sanat merkezi, sinema ve sergi salonu, müzik platformu, kafeler, tasarım dükkanı ve restoranlar da bulunuyor.

Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 5

Sinan" operasının dünya prömiyeri ile kapılarını açan Kültür Merkezi ziyaretçilerini de ağırlamaya başladı.

İşte diğer kareler...

Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 6
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 7
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 8
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 9
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 10
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 11
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 12
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 13
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 14
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 15
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 16
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 17
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 18
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 19
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 20
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 21
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 22
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 23
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 24
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 25
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 26
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 27
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 28
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 29
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 30
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 31
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 32
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 33
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 34
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 35
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 36
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 37
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 38
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 39
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 40
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 41
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 42
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 43
Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - 44

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