Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası asıldı

Taksim'de, yapımında sona gelinen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeni tabelası asıldı

01.10.2021 - 07:36

Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası asıldı - 1
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) tabelası 3 yıl sonra asıldı.
Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası asıldı - 2
Bazı sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan AKM'nin isminin değişeceği iddia edilmişti. Montajı tamamlanarak asılan isim tabelası tartışmaları sona erdirdi.
Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası asıldı - 3
İnşaatı tamamlanan yeni bina ve asılan tabela drone ile havadan da görüntülendi.
Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası asıldı - 4
Tabelada, eskisi gibi Atatürk Kültür Merkezi yazdığı görüldü.
Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası asıldı - 5
Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası asıldı - 6
Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası asıldı - 7
Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası asıldı - 8
Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası asıldı - 9

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER