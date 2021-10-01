Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası asıldı

Bazı sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan AKM'nin isminin değişeceği iddia edilmişti. Montajı tamamlanarak asılan isim tabelası tartışmaları sona erdirdi.

İnşaatı tamamlanan yeni bina ve asılan tabela drone ile havadan da görüntülendi.