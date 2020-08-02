Atatürk ve Kongre Müzesi'ne girenler hatıra para basıyor

"Burada hem il içinden hem de il dışından gelen misafirlerimize hatıra olması amacıyla metalden bir kalıp oluşturduk. Bu kalıbın içerisinde iki yüzlü ayrı kalıplar var. Bir tarafta Sivas 4 Eylül Kongre binasının silueti, diğer tarafta 4 Eylül şeklinde günün anısına basılmış bir siluet var. Biz burada Sivas’a gelen ziyaretçilerimizin güzel bir anıyla dönmelerini amaçladık. Bu amaç doğrultusunda da bu projeyi hayata geçirmek istedik. Faaliyete başlayalı henüz bir hafta olmasına rağmen ilgi oldukça iyi. Şu an için oldukça memnunuz."