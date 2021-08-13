Atatürk'e ait baston açık artırmaya çıkarılıyor

"ELDE EDİLECEK GELİR TÜRK EĞİTİM VAKFI'NA BAĞIŞLANACAK"



Kocabaş, sözlerine şu şekilde devam etti: "Müzayedemizde satışa sunduğumuz eserlerin hepsini teklif usulü satışa sunuyoruz. Fakat online bir satış olduğu için, sisteme bir giriş bedeli girmemiz gerekiyor. Atatürk'e ait olan bastondan elde edilecek gelirse, Türk Eğitim Vakfı (TEV) çatısı altında oluşturulmuş 'Arthıll geleceğe dokun burs fonu'na bağışlanacak."





