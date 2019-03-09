Atatürk’e ait fotoğraflar müzayedede
Yarın gerçekleşecek Karma Eserler Müzayedesi’nde haritalar, fotoğraflar ve çeşitli objeler koleksiyoncuları bir araya getirecek. Müzayedede Atatürk’e ait imzalı fotoğraflar ve Ankara fetvası ön plana çıkıyor...
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Beyoğlu’ndaki Denizler Kitabevi ve Pera Mezat’ın yarın gerçekleştireceği müzayedede kitaplar, haritalar, fotoğraflar ve çeşitli objeler koleksiyoncuları bir araya getirecek.
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2Karma Eserler Müzayedesi’nde ilginç ve tarihi pek çok parça satışa çıkacak. Eserler arasında Milli Mücadele dönemi Atatürk fotoğrafları dikkat çekiyor...
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3Bu müzayedenin en ilginç parçalarından biri Ankara fetvası. Belge, Kurtuluş Savaşı’nın 100. Yıl dönümüne girdiğimiz bu dönem için özel bir önemtaşıyor. Ankara fetvası İstanbul’da Atatürk ve silah arkadaşlarının yakalanması için Sultan Vahdettin ve Şeyhülislam Dürrizade tarafından verilen fetvanın etkisini bertaraf etmek üzere Ankara’dan yayınlanan fetva. Bu çok özel belge niteliği taşıyan fetva, Ankara Müftüsü ve aynı zamanda Ankara Müdafaa-I Hukuk Cemiyeti Reisi de olan Mehmet Rifat Efendi (Rıfat Börekçi) başkanlığında, Ankara‘da bulunan beş müftü, dokuz müderris ve medrese müdürü ile altı kişilik ilmiye sınıfından müteşekkil toplam yirmi kişilik bir grup tarafından hazırlanmış. Fetvada özetolarak Anadolu‘da Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başlattığı milli hareketin meşru olduğu, padişah ve halifenin düşmanın elinde esir bulunduğu ve zor ve baskı kullanılarak fetva yayınlatıldığı, haliyle buf etvadaki hükümlerin geçersiz olduğu dile getiriliyor.
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Müzayededeki en önemli objelerden biri de, 1840’larda Abdülmecid tuğralı saraya yapılmış olan bir saat. Eserin rekor kırması bekleniyor...
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Osmanlı Saray ciltleri de dikkat çeken eserler arasında... Hepsi Maroken deri cildi. Altın yaldızlı, varaklı, birçok Osmanlı saray cildi kitaplar var. Ayrıca haritalar var, gravürler var, hatlar var.
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6İşte satışa çıkacak eserlerden bazıları...
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