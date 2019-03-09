Atatürk’e ait fotoğraflar müzayedede

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Bu müzayedenin en ilginç parçalarından biri Ankara fetvası. Belge, Kurtuluş Savaşı’nın 100. Yıl dönümüne girdiğimiz bu dönem için özel bir önemtaşıyor. Ankara fetvası İstanbul’da Atatürk ve silah arkadaşlarının yakalanması için Sultan Vahdettin ve Şeyhülislam Dürrizade tarafından verilen fetvanın etkisini bertaraf etmek üzere Ankara’dan yayınlanan fetva. Bu çok özel belge niteliği taşıyan fetva, Ankara Müftüsü ve aynı zamanda Ankara Müdafaa-I Hukuk Cemiyeti Reisi de olan Mehmet Rifat Efendi (Rıfat Börekçi) başkanlığında, Ankara‘da bulunan beş müftü, dokuz müderris ve medrese müdürü ile altı kişilik ilmiye sınıfından müteşekkil toplam yirmi kişilik bir grup tarafından hazırlanmış. Fetvada özetolarak Anadolu‘da Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başlattığı milli hareketin meşru olduğu, padişah ve halifenin düşmanın elinde esir bulunduğu ve zor ve baskı kullanılarak fetva yayınlatıldığı, haliyle buf etvadaki hükümlerin geçersiz olduğu dile getiriliyor.