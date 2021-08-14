Atatürk'e ait olduğu iddia edilen ancak kayıtlarda çıkmayan bastona Emniyet el koydu

Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğu belirtilerek müzayedede satılmak istenen bastona İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü el konuldu.

DHA 14.08.2021 - 13:17

Atatürk'e ait olduğu iddia edilen ancak kayıtlarda çıkmayan bastona Emniyet el koydu - 1

İstanbul'da Arthill Müzecilik, Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğunu belirttiği minyatürlü bastonu pazar günü açık artırma ile satacağını duyurdu.  Müzayede şirketinin tanıtımı üzerine Harbiye Askeri Müzesi, Anıtkabir Komutanlığı'na kayıtları sordu. Yapılan inceleme sonucu bastonla ilgili kayıt bulunamadı. Bunun üzerine durum Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlatırken polis de harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Müzayede şirketinin kurucusu Hüseyin Kocabaş ev adresine gitti. 

Atatürk'e ait olduğu iddia edilen ancak kayıtlarda çıkmayan bastona Emniyet el koydu - 2
Kocabaş, bastonun iş yerinde olduğunu belirtmesi üzerine buraya gidildi. İş yerinde yapılan arama sonrası bastona el konuldu.
Atatürk'e ait olduğu iddia edilen ancak kayıtlarda çıkmayan bastona Emniyet el koydu - 3
Hüseyin Kocabaş hakkında da "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.


Atatürk'e ait olduğu iddia edilen ancak kayıtlarda çıkmayan bastona Emniyet el koydu - 4

Bu arada İslam Eserleri Müzesi'nin de bastonun Atatürk'e ait olmadını belirterek satışına şerh koyduğu ve bunu müzayede şirketine bildirdiği öğrenildi.

İşte diğer kareler...

Atatürk'e ait olduğu iddia edilen ancak kayıtlarda çıkmayan bastona Emniyet el koydu - 5
Atatürk'e ait olduğu iddia edilen ancak kayıtlarda çıkmayan bastona Emniyet el koydu - 6
Atatürk'e ait olduğu iddia edilen ancak kayıtlarda çıkmayan bastona Emniyet el koydu - 7
Atatürk'e ait olduğu iddia edilen ancak kayıtlarda çıkmayan bastona Emniyet el koydu - 8
Atatürk'e ait olduğu iddia edilen ancak kayıtlarda çıkmayan bastona Emniyet el koydu - 9

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