Atatürk'e ait olduğu iddia edilen ancak kayıtlarda çıkmayan bastona Emniyet el koydu

DHA 14.08.2021 - 13:17
İstanbul'da Arthill Müzecilik, Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğunu belirttiği minyatürlü bastonu pazar günü açık artırma ile satacağını duyurdu. Müzayede şirketinin tanıtımı üzerine Harbiye Askeri Müzesi, Anıtkabir Komutanlığı'na kayıtları sordu. Yapılan inceleme sonucu bastonla ilgili kayıt bulunamadı. Bunun üzerine durum Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlatırken polis de harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Müzayede şirketinin kurucusu Hüseyin Kocabaş ev adresine gitti.
Bu arada İslam Eserleri Müzesi'nin de bastonun Atatürk'e ait olmadını belirterek satışına şerh koyduğu ve bunu müzayede şirketine bildirdiği öğrenildi.
İşte diğer kareler...