Atatürk'e ait olduğu iddia edilen baston kayıtlardan çıkmadı: Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan inceleme

DHA 13.08.2021 - 17:42
Türkiye-İran arasında en yoğun ilişkilerin yaşandığı 1932 yılında Şah Rıza Pehlevi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edildiği iddia edilen 92 santimetre boyundaki minyatürlü baston kayıtlarda çıkmadı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlatırken müzayedeyi düzenleyecek şirket, bastonun Atatürk'e ait olduğu yönündeki ifadeleri internet sitesindeki duyurudan kaldırdı. Ancak müzayede şirketi satışın yapılacağını açıkladı.
Müzayedeyi düzenleyen Hüseyin Kocabaş baston hakkında şöyle konuşmuştu: "Müzayedenin en önemli parçası, Mustafa Kemal Atatürk'e ait Şah Rıza Pehlevi tarafından 1932 yılında Türkiye İran ilişkilerinin en yoğun olduğu dönemde hediye edilmiş minyatürlü baston. Baston sanatsal özellikleriyle ön plana çıkan bir eser. Sanatçısı tarafından oyma sanatıyla kullanılmış"
Kocabaş, sözlerine şu şekilde devam etmişti: "Müzayedemizde satışa sunduğumuz eserlerin hepsini teklif usulü satışa sunuyoruz. Fakat online bir satış olduğu için, sisteme bir giriş bedeli girmemiz gerekiyor. Atatürk'e ait olan bastondan elde edilecek gelirse, Türk Eğitim Vakfı (TEV) çatısı altında oluşturulmuş 'Arthıll geleceğe dokun burs fonu'na bağışlanacak."
Müzayedenin 15 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de online yapılacağını belirten Kocabaş, "Müzayedemiz de genellikle Osmanlı hanedan koleksiyonlarında bulunan sultanlara ve saray yüksek erkanına ait eserleri beğeniye sunacağız" diye konuşmuştu.
MÜZAYEDEDEKİ DİĞER ESERLER
Müzayedenin öne çıkan diğer eserler arasında; Sultan 2. Abdülhamid Han'ın Makam-ı Hümayun Sümeni, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın Kristal Kadeh Takımı, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın yıldız kahve takımı, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın inisiyalli tabağı, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın porselen yemek takımı, Sultan 2. Mahmud Han'ın tasvir-i hümayunu, Sultan 1. Osman Han'ın tasvir-i hümayunu, Sultan Vahdettin Han mineli gümüş kutu, Esma Sultan'ın ormolu mücevher kutusu, Hatice Sultan'ın tuğralı gümüş tacı, Haremi hümayun kalfası Saadetlü Nazlıser Kalfa'nın abdest ibriği, Mehmet Ziya Paşa'nın gümüş zarf takımı ve Yunan kralı 2. Konstantin'in billur içki takımı yer alıyor.
İşte diğer kareler...