Atatürk'e ait olduğu iddia edilen baston kayıtlardan çıkmadı: Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan inceleme

Müzayedeyi düzenleyen Hüseyin Kocabaş baston hakkında şöyle konuşmuştu: "Müzayedenin en önemli parçası, Mustafa Kemal Atatürk'e ait Şah Rıza Pehlevi tarafından 1932 yılında Türkiye İran ilişkilerinin en yoğun olduğu dönemde hediye edilmiş minyatürlü baston. Baston sanatsal özellikleriyle ön plana çıkan bir eser. Sanatçısı tarafından oyma sanatıyla kullanılmış"