Atatürk'ün '1921 Ankara Antlaşması' için Fransa'ya yazdığı mektup sergide

ATATÜRK'ÜN MEKTUBU



Ankara Fransız Kültür Merkezi Müdürü Sophie Gauthier, sergideki en önemli eserlerden birisinin Atatürk'ün yazdığı mektup olduğunu söyledi.

Gauthier, "O dönemde Mustafa Kemal Atatürk, Fransız Konsey Başkanı Aristide Briand'a anlaşmanın imzalanması dolayısıyla tebriklerini iletmek için 23 Aralık 2921'de Fransızca bir mektup göndermiştir. Mektubun bir örneği şu anda sergimizde bulunuyor. Yanında da Mustafa Kemal Atatürk ve Aristide Briand’ın fotoğrafları var. Bu çok az bilinen belgelerden biriydi ve ilk defa Ankara'da sergileniyor" dedi.

"Mektup zamanında Fransa'ya gönderildiği için Fransız diplomatik arşivlerinde bulunuyordu" diyen Gauthier, "Onu talep ettik. Ve mektubun bir versiyonunu bize gönderdiler. Biz de bunu sergimizde değerlendirdik. Mustafa Kemal Atatürk mektupta anlaşmanın imzalanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ediyor ve bunun Türk toplumundaki yansımalarını yazıyor" diye konuştu.