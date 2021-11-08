Atatürk’ün vasiyetini yazdığı Trabzon’daki Atatürk Köşkü restore ediliyor

10-12 Haziran 1937 tarihlerinde Trabzon’u üçüncü kez ziyaret ettiğinde bu köşkte 2 gün konaklayan Atatürk, vasiyetini burada hazırladı. Müzede, 19. yy sonu ile 20. yy'a ait, mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk’e ait tablolardan oluşan etnografik nitelikli 344 adet eser sergilenirken, Atatürk Köşkü için Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bir proje hazırlandı.