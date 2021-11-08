Atatürk’ün vasiyetini yazdığı Trabzon’daki Atatürk Köşkü restore ediliyor

Haberler - İHA 08.11.2021 - 11:06
15-17 Eylül 1924 tarihlerinde Trabzon’a ilk ziyaretini yapan Mustafa Kemal Atatürk, Soğuksu mahallesinde yaptığı gezintide çam ormanları içinde Kostantin Kabayanidis tarafından 1890 yılında yazlık olarak yaptırılan köşkü beğendi. 1930 yılında Trabzon Özel İdaresince tescil edilerek İl Daimi Encümeni'nin 18.5.1931 tarih ve 361 sayılı kararıyla Mustafa Kemal Atatürk’e ‘temlik’ edilen köşkün tapusu ve anahtarı Trabzon’da oluşturulan bir heyet tarafından Atatürk’e teslim edildi.
10-12 Haziran 1937 tarihlerinde Trabzon’u üçüncü kez ziyaret ettiğinde bu köşkte 2 gün konaklayan Atatürk, vasiyetini burada hazırladı. Müzede, 19. yy sonu ile 20. yy'a ait, mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk’e ait tablolardan oluşan etnografik nitelikli 344 adet eser sergilenirken, Atatürk Köşkü için Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bir proje hazırlandı.
EŞYALAR BİLİMSEL YÖNTEMLERLE İNCELENECEK
Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından onayı verilen restorasyon projesi ihale aşamasına gelirken, köşkün dış ve iç cephesinde iyileştirme çalışmaları yapılacak. 2013 yılında da restorasyona alınan Atatürk Köşkü’nün içerisinde bulunan eşyalar bilimsel yöntemlerle incelemeye alınacak.
2023 yılında Cumhuriyetin 100. yıldönümüne kadar bitirilmesi hedeflenen restorasyon çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Atatürk Köşkü'nün projesi tamamlandı. Projeyi Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na sunduk, oradan da geçti. Şimdi ihale çalışmaları yürütüyoruz. Burası Atatürk’ün şehrimizi ziyaretlerinde ikamet ettikleri yer. Aynı zamanda çok önemli bir ayrıntısı daha var. Vasiyetini orada yazdı" dedi.
"İçindeki eşyaları bilimsel bir gözle tarihsel gerçeklikleri de göz önüne alarak ayıklayacağız" diyen Zorluoğlu, "Restorasyonu 2023 yılında sonbahar aylarında tamamlamayı hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında şehrimize bir armağan olarak katmayı düşünüyoruz” diye konuştu.