Ateş Üzerinde Yürüme Festivali'nden kareler (Beden ve ruhların temizlenmesi)
Japonya'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ateş Üzerinde Yürüme Festivali bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce kişi ateş üzerinde yürüdü. İşte detaylar ve festivalden yansıyan fotoğraflar...
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Japonya'daki geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali olarak bilinen "Mt Takao-Hiwatari" festivalinde Yamabushi monkları ve diğer katılımcılar, bedenlerinin ve ruhlarının temizlenmesi için Yakuo-in tapınağında yalın ayak ateş üzerinde yürüdü.