Atık malzemeler sanat eserine dönüştü

Hayalindeki ya da günlük hayatta gördüğü ve ilgisini çeken her şeyin maketini yaptığını söyleyen Direk, "Hediyelik eşyalar, küçük arabalar, motorlar, figürler, yapmaya başladım. Ekipmanlarım artmaya başlayınca daha büyük bir alan ihtiyaç doğdu." dedi.