Atıl tarihi Sultan Baba Hamamı hat müzesine dönüştü

Kocaeli’de 18-19. yüzyılda inşa edilen ve 17 Ağustos depreminde hasar gördüğü için kapısına kilit vurularak atıl durumda olan tarihi ‘Sultan Baba Hamamı’ restore edilerek Kocaeli’nin ilk ve tek hat müzesine dönüştürüldü. Müze de 169 tane eserin yanı sıra 2. Bayezid döneminden kalma tarihi bakır kazan da yer alıyor.

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26.06.2021 - 13:19

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Örcün Mahallesi'nde 18.-19.yüzyılda inşa edilen tarihi ‘Sultan Baba Hamamı’ 17 Ağustos Marmara Depremi nedeniyle hasar gördü.







Uzun yıllar hizmet veren ve daha sonra uzun bir süre atıl durumda kalan tarihi hamam, mahallenin isteği üzerine Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Valiliği işbirliğine restore edildi.

Aslına uygun bir şekilde restore edilen tarihi hamam, Kocaeli’nin ilk ve tek hat müzesine çevrildi.







74 hattat, 13 müzehhip, 34 ebrucu, 1 naht, 1 kat’ı, 1 yaprak oymacı, 1 çinici olmak üzere toplam 134 kişinin katkıları ile 169 eserin hazırlandığı “Hattat Ali Vasfi İzmidî Hüsn-i Hat Müzesi’nde Osmanlı Devleti'nin 8.padişahı 2.Bayezid döneminden kalma kalma külçe bakırın levha haline getirilip perçinlemesi ile yapılmış kazan ile hattat Ali Vasfi İzmidi’nin balmumu heykeli de yer alıyor.







Son 20 yılda tüm kültürel varlıkları yeni baştan imar ve restore etiklerini söyleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Bunları hayatın bir parçası haline getiriyoruz. Dolayısıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında çok sayıda restorasyon çalışmasını yapmış bulunuyoruz" diye konuştu.