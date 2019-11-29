"Atiye dizisinin hedefi Göbeklitepe'ye ilgiyi artırmak"

HAKAN MUHAFIZ'IN İZLENME RAKAMI

Rakamlarla konuşacak olursak Netflix üzerinden Türk dizileri ne kadar izleniyor? En çok hangi bölge ve grup tarafından izleniyor?

- Bu konuda şu ana kadar iki sezonunu yayımladığımız ilk orijinal dizimiz 'Hakan: Muhafız'ın performansını örnek verebilirim. Dizi, aynı anda 190 ülkede, 20'nin üzerinde dilde altyazı ve dublaj seçenekleriyle sunuldu ve daha ilk ayında 10 milyonun üzerinde izleyiciye ulaştı. Bu, sınırları aşan büyük bir başarı. Türkiye'nin ardından diziye en çok ilgi gösteren ülkeler Brezilya ve Meksika oldu. Afrika ülkeleri, Kanada ve Avustralya bu iki ülkeyi takip etti. Avrupa'da en çok izleyiciye ulaştığımız ülkeler sırasıyla Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya. Hakan: Muhafız'ın 3. ve 4. sezonlarını da gelecek yıl izleyiciyle buluşturacağız.