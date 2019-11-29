"Atiye dizisinin hedefi Göbeklitepe'ye ilgiyi artırmak"

Netflix Türkiye İçerik Direktörü Pelin Diştaş dizi sektörü ve platformun ikinci Türk dizisi Atiye hakkında açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de yükselen dizi ihracatı hikayesi nasıl ortaya çıktı? Sizce bu işin bir formülü var mı?
- Dizi ihracatı, yaklaşık 10 yıl önce Orta Doğu coğrafyasına ilk yerli yapımların bir paket halinde satılmasıyla başladı. Türk yapımları, burada kaliteleri, anlattıkları hikayeler, oyunculuk performansları ve duygusal unsurlarıyla geniş bir kitleye hitap etti. Bir sonraki aşamada Orta Doğu'daki ilgiyi, Doğu Avrupa ve ardından Latin Amerika ülkeleri ve son olarak Avrupa ülkeleri takip etti. Şimdi ise hedef, dünyanın tamamında Türk dizilerinin izlenmesini sağlamak. Biz de Netflix olarak Türk dizi ve filmlerini 190 ülkede birden göstererek bu hedefe katkı sağlamaya çalışıyoruz.
Dijital platformların dizi ihracatındaki fonksiyonu nelerdir? Bu bağlamda Netflix'in dünyaya Türk dizi ve filmlerini sunmaktaki işlevi nelerdir?
- Netflix gibi global erişimi olan dijital platformlar, dizi ihracatını çok daha geniş bir coğrafyaya taşıyor. 190 ülkede faaliyet gösterdiğimiz için daha önce dizilerimizi sattığımız belirli ülkelerin ötesine geçerek yapımlarımızı Asya'dan Afrika'ya, Amerika'dan Avrupa'ya dünyanın dört bir yanında izletiyoruz. Üstelik Türk yapımları Netflix arayüzünde vitrine çıktığında dünyanın en kaliteli işleriyle, örneğin Scorsese, Coen Kardeşler, Soderbergh gibi efsane isimlerin imza attığı yapımlarla birlikte sergileniyor. Bu durum kreatif sektörümüzün kendini dünyaya doğru bir şekilde tanıtılabilmesi için önemli bir imkan.
Rakamlarla konuşacak olursak Netflix üzerinden Türk dizileri ne kadar izleniyor? En çok hangi bölge ve grup tarafından izleniyor?
- Bu konuda şu ana kadar iki sezonunu yayımladığımız ilk orijinal dizimiz 'Hakan: Muhafız'ın performansını örnek verebilirim. Dizi, aynı anda 190 ülkede, 20'nin üzerinde dilde altyazı ve dublaj seçenekleriyle sunuldu ve daha ilk ayında 10 milyonun üzerinde izleyiciye ulaştı. Bu, sınırları aşan büyük bir başarı. Türkiye'nin ardından diziye en çok ilgi gösteren ülkeler Brezilya ve Meksika oldu. Afrika ülkeleri, Kanada ve Avustralya bu iki ülkeyi takip etti. Avrupa'da en çok izleyiciye ulaştığımız ülkeler sırasıyla Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya. Hakan: Muhafız'ın 3. ve 4. sezonlarını da gelecek yıl izleyiciyle buluşturacağız.
- 27 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak ikinci orijinal dizimiz 'Atiye'nin de dünya genelinde başarılı olacağına inanıyoruz. Dizinin çekimleri İstanbul, Göbeklitepe, Nemrut üçgeninde geçti. Genç ve güzel ressam Atiye'nin sürükleyici hikayesini konu alan sekiz bölümlük dizinin başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür; oyuncu kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi yer alıyor.
- Atiye, ilgi çekici hikayesi aracılığıyla Anadolu topraklarının doğal güzellikleriyle tarihi ve kültürel değerlerini dünyayla buluşturacak. Bildiğiniz gibi, bu yıl 'Göbeklitepe Yılı' ilan edildi ve biz de Atiye'yi dünyanın dört bir yanında gösterime sokarak milli hazinemiz Göbeklitepe'ye yönelik yerel ve global ilginin artmasına destek olacağız.