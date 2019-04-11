Atiye'nin setindeki ölüme başrol ve yapım şirketinden açıklama (Netflix’in yeni Türk dizisi)

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Akdülger şu ifadeleri kullandı: "Hasan'ı yakından tanıma fırsatım olmadı, biz aynı iş için beraber ter döken iş arkadaşlarıydık sadece. Bu gün Hasan'ın ailesini, sevenlerini ve gerçek dostlarını gördüm. Onlara kalbimden sabır dilemekten başka elimden birşey gelmedi. Hiçbir işin bir insanın canından ve ailesi ile dostlarının göz yaşlarından daha değerli olmadığını bir kere daha hatırladım."





