Atiye'nin setindeki ölüme başrollerden ve yapım şirketinden açıklama (Netflix’in yeni Türk dizisi)

1 Hakan Muhafız'ın ardından Netflix’in ikinci yeni Türk dizisi Atiye'nin set çalışanı Hasan Karatay'ın ölümünün ardından dizinin başrol oyuncusu Metin Akdülger bir açıklama yaptı.







2 Akdülger şu ifadeleri kullandı: "Hasan'ı yakından tanıma fırsatım olmadı, biz aynı iş için beraber ter döken iş arkadaşlarıydık sadece. Bu gün Hasan'ın ailesini, sevenlerini ve gerçek dostlarını gördüm. Onlara kalbimden sabır dilemekten başka elimden birşey gelmedi. Hiçbir işin bir insanın canından ve ailesi ile dostlarının göz yaşlarından daha değerli olmadığını bir kere daha hatırladım."







3 "İşini saygıyla ve güzel yapmak için kendini feda edenleri unutmadığımız, hayatın ve ruhun diger bütün maddi, manevi dünya işlerinden daha kıymetli olduğunu hatırladığımız bir Dünya diliyorum hepimize. Ruhun ışık olsun, huzur bulsun Hasan kardeş."

4 Beren Saat ise yaptığı açıklamda, "Sahsen tanisamamistik henuz ama bugun ailenin kadinlarinin agitlarindan tanima firsatim oldu seni Hasan. “Oralar görünmez” denilse de, boyadigin duvarin kenarlarini titizlikle tamamlamak isterken basina gelmisti bu kaza. Yine guzel bir yurek, yine zamansiz bir veda. Biz kenari, kosesi senin hayal ettigin kadar kusursuz bir is cikarmak icin calismaya devam ediyor olacagiz. Isiklar icinde uyu..." ifadelerini kullandı.

5 Yapım şirketi OG Medya'dan yapılan açıklamada ise, "Medyaya yansıyan, bizi de derinden üzen elim kaza ve acı kayıp nedeniyle; bir takım gerçek dışı haberler yapılarak toplum yanlış bilgilendirilmektedir" denildi.