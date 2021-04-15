Audrey Hepburn’ün hayatı dizi oluyor

HEPBURN'ÜN FIRTINALI AŞKLARI

Audrey Hepburn bu başarılı oyunculuk kariyerinin yanında birçok yıldız oyuncu gibi özel hayatıyla da sürekli gündemde kaldı. Gerek William Holden ile yaşadığı fırtınalı aşk gerek Mel Ferrer ile yaptığı sorunlu evlilik tüm dünya tarafından yakından takip edildi. Hepburn'ün Mel Ferrer'den Sean adında ve Dr. Andrea Dotti'den Luca adında iki çocuğu oldu.