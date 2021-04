Audrey Hepburn’ün hayatı dizi oluyor

Hollywood’un efsanevi oyuncularından Audrey Hepburn’ ün hayatını esas alan bir dizi hazırlanıyor. Dizinin senaryosu, 1993 yılında 64 yaşındayken hayatını kaybeden oyuncunun oğlu Luca Dotti ile İtalyan gazeteci ve yazar Luigi Spinola’nın birlikte hazırladığı Audrey at Home adlı kitabı temel alacak. Senaryoyu; CSI, The Good Wife ve The Leftovers adlı dizileriyle tanınan Jacqueline Hoyt yazacak.

1954'te usta yönetmen Billy Wilder'ın Sabrina’sında ünlü oyuncu Humphrey Bogart ile rol alan güzel yıldız bu filminden bir Oscar adaylığı kazandı. Daha sonra Hepburn War And Peace, Funny Face, Love in the Afternoon, Green Mansions ve The Unforgiven gibi filmlerde rol aldı.