Audrey Hepburn’ün hayatı dizi oluyor

ntv.com.tr 15.04.2021 - 09:01 | Son Güncelleme : 15.04.2021 - 09:10
ROMAN HOLIDAY FİLMİ DÖNÜM NOKTASI OLDU
Monte Carlo Baby, Lavender Hill Mob ve Secret People gibi filmlerde oynadıktan sonra Hepburn, 1952'de rol aldığı Roman Holiday ile büyük başarı kazandı. Bir prensesi canlandırdığı Roman Holiday, Hepburn'ün ilk başrolüydü ve Gregory Peck ile birlikte rol aldığı film sayesinde En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandı.
HEPBURN'ÜN FIRTINALI AŞKLARI
Audrey Hepburn bu başarılı oyunculuk kariyerinin yanında birçok yıldız oyuncu gibi özel hayatıyla da sürekli gündemde kaldı. Gerek William Holden ile yaşadığı fırtınalı aşk gerek Mel Ferrer ile yaptığı sorunlu evlilik tüm dünya tarafından yakından takip edildi. Hepburn'ün Mel Ferrer'den Sean adında ve Dr. Andrea Dotti'den Luca adında iki çocuğu oldu.