Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü baraj gölünde suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı

Sonbahar aylarında sular çekildiği zaman tiyatronun oturma basamaklarını görmenin mümkün olduğunu dile getiren Erhan, "Yarım daire şeklindeki hali şu an belirli bir şekilde. Yine hemen baraj sularının kıyısındaki alanda, o döneme ait seramik ve mimari taş blok kalıntılarını görmem mümkün." diye konuştu.

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