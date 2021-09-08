Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü baraj gölünde suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı

Anadolu Ajansı 08.09.2021 - 08:34
Roma İmparatoru Tiberius tarafından kurulan Augusta Antik Kenti, 1955 yılında Seyhan Baraj Gölü suları altında kaldı.
Merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'nde yakın bir noktada bulunan antik kentin bir bölümü, gölde su seviyesinin düşmesiyle görünür hale geldi.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Erhan, Augusta Antik Kenti'nin milattan sonra 1. yüzyılda kurulduğunu söyledi.
Erhan, 18. ve 19. yüzyılda bölgeyi ziyaret eden araştırmacıların, kayıp Augusta Antik Kenti'ni bulmak için epey çaba sarf ettiklerinin tespit edildiğini aktardı.
Erhan, "1950'li yıllarda, Seyhan Baraj Gölü inşaatında çalışan Amerikalı mühendis tarafından kalıntılar tespit edilmiştir. 1955 yılında günübirlik bir ziyaret ile kentteki kalıntıları çizim ve fotoğraflayarak kayıt altına almıştır" dedi.
Sonbahar aylarında sular çekildiği zaman tiyatronun oturma basamaklarını görmenin mümkün olduğunu dile getiren Erhan, "Yarım daire şeklindeki hali şu an belirli bir şekilde. Yine hemen baraj sularının kıyısındaki alanda, o döneme ait seramik ve mimari taş blok kalıntılarını görmem mümkün." diye konuştu.
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