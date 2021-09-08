Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü baraj gölünde suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı

Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle Roma dönemine ait Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü gün yüzüne çıktı.

Anadolu Ajansı 08.09.2021 - 08:34

Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü baraj gölünde suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı - 1

Roma İmparatoru Tiberius tarafından kurulan Augusta Antik Kenti, 1955 yılında Seyhan Baraj Gölü suları altında kaldı.

Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü baraj gölünde suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı - 2

Merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'nde yakın bir noktada bulunan antik kentin bir bölümü, gölde su seviyesinin düşmesiyle görünür hale geldi.

Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü baraj gölünde suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı - 3

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Erhan, Augusta Antik Kenti'nin milattan sonra 1. yüzyılda kurulduğunu söyledi.

Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü baraj gölünde suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı - 4

Erhan, 18. ve 19. yüzyılda bölgeyi ziyaret eden araştırmacıların, kayıp Augusta Antik Kenti'ni bulmak için epey çaba sarf ettiklerinin tespit edildiğini aktardı.

Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü baraj gölünde suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı - 5

Erhan, "1950'li yıllarda, Seyhan Baraj Gölü inşaatında çalışan Amerikalı mühendis tarafından kalıntılar tespit edilmiştir. 1955 yılında günübirlik bir ziyaret ile kentteki kalıntıları çizim ve fotoğraflayarak kayıt altına almıştır" dedi.

Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü baraj gölünde suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı - 6

Sonbahar aylarında sular çekildiği zaman tiyatronun oturma basamaklarını görmenin mümkün olduğunu dile getiren Erhan, "Yarım daire şeklindeki hali şu an belirli bir şekilde. Yine hemen baraj sularının kıyısındaki alanda, o döneme ait seramik ve mimari taş blok kalıntılarını görmem mümkün." diye konuştu.

İşte diğer kareler...

Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü baraj gölünde suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı - 7
Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü baraj gölünde suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı - 8
Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü baraj gölünde suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı - 9
Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü baraj gölünde suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı - 10
Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü baraj gölünde suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı - 11
Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü baraj gölünde suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı - 12
Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü baraj gölünde suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı - 13
Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü baraj gölünde suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı - 14
Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü baraj gölünde suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı - 15
Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü baraj gölünde suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı - 16
Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü baraj gölünde suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı - 17
Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü baraj gölünde suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı - 18
Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü baraj gölünde suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı - 19

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