Amazon'un astronomik bütçeli yapımı The Lord of the Rings dizisinin çekimleri de salgın dolayısıyla durdurulmuş ve tüm yapım ekibi ve oyuncular mart ayının ortalarında evlerine gönderilmişti. Dizinin ilk iki bölümünün çekimi yönetmen J.A. Boyana tarafından yapılıyordu. Dizinin ilk iki bölümünün ardından 4-5 aylık bir araya girmesi planlanıyordu. Prodüksiyonun devam etmesi için şu an bir planlama bulunmuyor.