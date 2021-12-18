Avatar 2'den ilk fotoğraflar

Haberler 18.12.2021 - 11:21
James Cameron imzalı, merakla bekelenen Avatar'ın devam filmi için çekimler devam ediyor.
Merakla beklenen ve tam isminin Avatar 2: The Way of Water olması beklenen filmden yeni fotoğraflar görücüye çıktı.
Filmin oyuncu kadrosunda Kate Winslet, Michelle Yeoh, Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver gibi isimler yer alıyor.
Cameron, Entertainment Weekly'ye verdiği röportajda ilk Avatar filmi gişede bu kadar iyi kazanmasa devam filmlerini asla yapamayacaklarını, çünkü bunun delilik olduğunu dile getirmişti.
Avatar 2'nin 2022 yılının Aralık ayında vizyona girmesi planlanıyor.
İşte diğer kareler...