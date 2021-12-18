Avatar 2'den ilk fotoğraflar

İlk filmiyle sinema tarihinde yeni bir kapı açan Avatar'ın ikinci filminden ilk fotoğraflar yayınlandı.

Haberler 18.12.2021 - 11:21

Avatar 2'den ilk fotoğraflar - 1

James Cameron imzalı, merakla bekelenen Avatar'ın devam filmi için çekimler devam ediyor.
Merakla beklenen ve tam isminin Avatar 2: The Way of Water olması beklenen filmden yeni fotoğraflar görücüye çıktı.

Avatar 2'den ilk fotoğraflar - 2

Filmin oyuncu kadrosunda Kate Winslet, Michelle Yeoh, Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver gibi isimler yer alıyor.


Avatar 2'den ilk fotoğraflar - 3

Cameron, Entertainment Weekly'ye verdiği röportajda ilk Avatar filmi gişede bu kadar iyi kazanmasa devam filmlerini asla yapamayacaklarını, çünkü bunun delilik olduğunu dile getirmişti.


Avatar 2'den ilk fotoğraflar - 4

Avatar 2'nin 2022 yılının Aralık ayında vizyona girmesi planlanıyor.

İşte diğer kareler...

Avatar 2'den ilk fotoğraflar - 5
Avatar 2'den ilk fotoğraflar - 6




Avatar 2'den ilk fotoğraflar - 7

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