Avatar 2'den ilk set fotoğrafı (Ünlülerin set halleri)
ntv.com.tr
Bilet fiyatlarındaki fark gözönüne alındığında hala tüm zamanların en çok izlenen ve gişe yapan filmi unvanını koruyan Avatar'ın yeni filminden ilk set fotoğrafı geldi. Elbette Avatar 2'nin set karesi ses getiren ilk fotoğraf değil. İşte ünlü isimlerin ve ses getiren filmlerin set halleri....
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Avatar ile sinema tarihine geçen James Cameron 2011 seyirciyle buluşacak Avatar 2'nin setinden ilk fotoğrafı paylaştı. İşte diğer ünlülerin ve filmlerin set görüntüleri...
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2Chadwick Boseman / Black Panther (2018)
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3Bradley Cooper ve Lady Gaga / A Star Is Born (2018)
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4John Krasinski / A Quiet Place (2018)
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5Joel Harlow ve Michael B. Jordan / Black Panther (2018)
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Mandy Moore, önceki gün çekimleri Los Angeles’ta devam eden This Is Us dizisinin setinde görüntülendi. 35 yaşındaki oyuncu elbette ilk ve tek değil.
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Bond serisinin 25'inci filminde beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat veren Daniel Craig, İtalya'nın Matera kentinde yapılan çekimlerde bir aksiyon sahnesi sonrasında, karakterinin kanlar içinde kaldığını gösteren makyajlı haliyle görüntülendi.
No Time to Die adlı film 2020'de seyirciyle buluşacak.
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Keanu Reeves / Bill&Ted 3 (2019)
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9Alvaro Morte (Profesör) / La Casa de Papel (2019)
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Sophia Loren / The Life Before Us (2019)
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11Christian Bale ve Adam McKay / Vice (2018)
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12Richard Madden / Bodyguard (2018)
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13Rachel Weisz / The Favourite (2018)
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14Brian May ve Gwilym Lee / Bohemian Rhapsody (2018)
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15Caitriona Balfe ve Sam Heughan / Outlander (2014)
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16Danai Gurira ve Ryan Coogler / Black Panther (2018)
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17Benedict Cumberbatch / Patrick Melrose (2018)
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18Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
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19Steve Carell ve Timothee Chalamet / Beautiful Boy (2018)
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20Yorgos Lanthimos ve Emma Stone / The Favourite (2018)
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21Rachel Weisz, Yorgos Lanthimos ve Olivia Colman / The Favourite (2018)
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22Benicio Del Toro ve Ben Stiller / Escape at Dannemora (2018)
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23Viggo Mortensen, Peter Farrelly ve Mahershala Ali / Green Book (2018)
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24Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Dimiter D. Marinov ve Mike Hatton / Green Book (2018)
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26Rachel Brosnahan ve Wakeema Hollis / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)
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27Spike Lee ve Adam Driver / BlacKkKlansman (2018)
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28Rob Marshall ve Emily Blunt / Mary Poppins Returns (2018)
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29Alfonso Cuaron ve Yalitza Aparicio / Roma (2018)
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30Nicole Kidman ve Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
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31Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
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32Christian Bale, Steve Carell ve Adam McKay / Vice (2018)
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33Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
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34Robert Redford ve David Lowery / The Old Man & the Gun (2018)
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35Charlize Theron ve Jason Reitman in Tully (2018)
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36Max Greenfield ve Darren Criss / American Crime Story (2016)
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37Keri Russell / The Americans (2013)
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39Hugh Grant / A Very English Scandal (2018)
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40Elisabeth Moss / The Handmaid's Tale (2017)
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41Donald Glover / Atlanta (2016)
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42Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing ve Megan Mullally / Will & Grace (1998)
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