Avatar 2'den set fotoğrafları paylaşıldı (Ünlülerin set halleri)

Tüm zamanların en çok izlenen filmi rekorunu 10 yıl boyunca taşıyan Avatar'ın devam halkasından resmi fotoğraflar paylaşıldı. Böylece aynı unvana bir kez daha aday olan Avatar 2'de zorlu yollarla ve yeni teknolojiler sayesinde yapılan sualtı çekimleri ortaya çıktı.