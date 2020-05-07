Avatar 2'den set fotoğrafları paylaşıldı (Ünlülerin set halleri)

Vizyon tarihi 3 kez değişen, son olarak çekimleri corona virüs nedeniyle ertelenen Avatar 2’den set fotoğrafları paylaşıldı. Tüm zamanların en çok izlenen filmi olmaya aday Avatar 2, set fotoğrafları yayınlanan tek film değil. İşte kimi sızan kimi ise resmi olarak yayınlanan ünlü filmlerin ve oyuncuların set halleri..

ntv.com.tr

Tüm zamanların en çok izlenen filmi rekorunu 10 yıl boyunca taşıyan Avatar'ın devam halkasından resmi fotoğraflar paylaşıldı. Böylece aynı unvana bir kez daha aday olan Avatar 2'de zorlu yollarla ve yeni teknolojiler sayesinde yapılan sualtı çekimleri ortaya çıktı.
Fotoğraflarda James Cameron, yönetmen koltuğundan seti yönetmeye devam ediyor.

Daha önce bir fotoğrafı yayınlanan ve vizyon tarihi 3 kez değişen filmin Yeni Zelanda’da süren çekimleri, corona virüs salgını nedeniyle durduruldu. 2020 sonunda tamamlanması beklenen Avatar 2’nin 17 2021’de gösterime girmesi planlanıyor. Avatar 2’nin ardından üç devfam filmi daha çekilecek. Üçüncü film 2023’te, dördüncü film 2025’te, beşinci film ise 2027’de gösterime girecek.

İşte ünlü filmlerin ve oyuncuların set halleri... 

Tom Hiddleston, Marvel’ın Sinematik Evreni’nden doğan Thor, The Avengers, Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok ve Avengers: Infinity War filmlerindeki Loki karakterini bu defa dizi için canlandırıyor. Tom Hiddleston’a dizide Owen Wilson eşlik ediyor. İkili, Disney+ kanalı için hazırlanan Loki dizisi setinde ilk kez görüntülendi.

Atlanta’daki sette ikilinin yağmur altında ıslanma sahneleri çekildi.  

Keanu Reeves, başrolünü oynadığı The Matrix 4 filminin setinde objektiflere takıldı. 55 yaşındaki aktörü sevgilisi Alexandra Grant ziyaret etti. San Francisco’da çekimleri devam eden serinin dördüncü filminin, 21 Mayıs 2021’de vizyona girmesi planlanıyor.

Margot Robbie, Gerçek Kötüler’in (Suicide Squad) devam filmi setinde. 

Idris Elba, Steve Agee, David Dastmalchian, Nathan Fillion ile birlikte kamera karşısına geçen Robbie’nin Panama’da gerçekleştirilen çekimlerde kırmızı bir elbise giydiği görülüyor.

Sylvester Stallone'un emekli bir süper kahramanı oynadığı gerilim filmi Samaritan’ın çekimleri Atlanta'da devam ediyor. 73 yaşındaki oyuncunun setten objektiflere yansıyan perişan hali dikkat çekti. Film, savaşta yok olduğu düşünülen bir süper kahramanın kaybolmadığını öğrenen bir gencin hikayesi anlatılıyor.

İşte diğer ünlülerin set görüntüleri... 

Jennifer Hudson, Amerikalı müzisyen Aretha Franklin'in hayatını canlandırdığı biyografik Respect filminin setinde görüntülendi.

Jennifer Lopez başrollerini Owen Wilson ile paylaştığı  Marry Me’nin setinde gelinlikle görüntülendi. 

Film, Lopez’in canlandırdığı pop star’ın, rock star olan nişanlısının düğünden hemen önce kendisini anlattığını öğrenmesi sonrası, karşısına çıkan ilk kişi olan matematik öğretmeni ile aynı davetliler önünde evlenmesi ve sonrasında gelişen ilişkilerini anlatıyor.  

Jennifer Lopez ve Owen Wilson, geçtiğimiz gün de Brooklyn’de yapılan çekimlerinde görüntülenmişti. Wilson, kucağında sevimli bir köpekle görülüyor.

Oscar'lı oyuncu Meryl Streep ile İngiliz TV sunucusu James Corden, Netflix yapımı müzikal film The Prom'da birlikte rol alıyor.

Ryan Murphy'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin Los Angeles'taki setinde Streep ve Corden kostümleriyle görüntülendi. 41 yaşındaki Corden'in makyajla yaşlandırılmış hali dikkat çekti.

İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, aktör Louis Wain’i canlandırdığı yeni biyografik filminde, 19. yüzyıl görünümündeki sette dramatik bir sahnenin çekiminde görüntülendi.

Makyajla Louis Wain’e benzetilen 43 yaşındaki aktör, kendini Londra otobüsünden dışarı atma sahnesinde yerde yatarken görüldü.

Ünlü yıldız Liam Hemsworth, televizyon dizisi Dodge & Miles’ın Toronto’da yapılan çekimleri esnasında objektiflere yansıdı.

29 yaşındaki oyuncu, bir taksinin kendisine çarptığı ve taksiciye sinirlenip bağırdığı sahnelerin çekimi esnasında görüntülendi. Hemsworth’un yaralanma sahneleri için yüzüne yaralı makyajı yapıldığı görüldü.

Chadwick Boseman / Black Panther (2018)
Bradley Cooper ve Lady Gaga / A Star Is Born (2018)
John Krasinski / A Quiet Place (2018)
Joel Harlow ve Michael B. Jordan / Black Panther (2018)

Mandy Moore, This Is Us dizisinin setinde görüntülendi. 

Bond serisinin 25'inci filminde beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat veren Daniel Craig, İtalya'nın Matera kentinde yapılan çekimlerde bir aksiyon sahnesi sonrasında, karakterinin kanlar içinde kaldığını gösteren makyajlı haliyle görüntülendi. 

Keanu Reeves / Bill&Ted 3 (2019)

Alvaro Morte (Profesör) / La Casa de Papel (2019)

Sophia Loren / The Life Before Us (2019)

Christian Bale ve Adam McKay / Vice (2018)
Richard Madden / Bodyguard (2018)
Rachel Weisz / The Favourite (2018)
Brian May ve Gwilym Lee / Bohemian Rhapsody (2018)
Caitriona Balfe ve Sam Heughan / Outlander (2014)
Danai Gurira ve Ryan Coogler / Black Panther (2018)
Benedict Cumberbatch / Patrick Melrose (2018)
Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
Steve Carell ve Timothee Chalamet / Beautiful Boy (2018)
Yorgos Lanthimos ve Emma Stone / The Favourite (2018)
Rachel Weisz, Yorgos Lanthimos ve Olivia Colman / The Favourite (2018)
Benicio Del Toro ve Ben Stiller / Escape at Dannemora (2018)
Viggo Mortensen, Peter Farrelly ve Mahershala Ali / Green Book (2018)
Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Dimiter D. Marinov ve Mike Hatton / Green Book (2018)
Rachel Brosnahan ve Wakeema Hollis / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)
Spike Lee ve Adam Driver / BlacKkKlansman (2018)
Rob Marshall ve Emily Blunt / Mary Poppins Returns (2018)
Alfonso Cuaron ve Yalitza Aparicio / Roma (2018)
Nicole Kidman ve Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
Christian Bale, Steve Carell ve Adam McKay / Vice (2018)
Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
Robert Redford ve David Lowery / The Old Man & the Gun (2018)
Charlize Theron ve Jason Reitman in Tully (2018)
Max Greenfield ve Darren Criss / American Crime Story (2016)
Keri Russell / The Americans (2013)
Hugh Grant / A Very English Scandal (2018)
Elisabeth Moss / The Handmaid's Tale (2017)
Donald Glover / Atlanta (2016)
Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing ve Megan Mullally / Will & Grace (1998)

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