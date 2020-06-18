Avatar 2'den yeni kare (Set halleri)

Vizyon tarihi 3 kez değişen, son olarak çekimleri corona virüs nedeniyle ertelenen Avatar 2’den yeni bir set fotoğrafı paylaşıldı. Tüm zamanların en çok izlenen filmi olmaya aday Avatar 2, set fotoğrafları yayınlanan tek film değil. İşte kimi sızan kimi ise resmi olarak yayınlanan ünlü filmlerin ve oyuncuların set halleri..

ntv.com.tr

Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 1
Tüm zamanların en çok izlenen filmi rekorunu 10 yıl boyunca taşıyan Avatar'ın devam halkasından yeni set fotoğrafı paylaşıldı.
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 2
Daha önce ise Avatar 2'de zorlu yollarla ve yeni teknolojiler sayesinde yapılan sualtı çekimleri ortaya çıkmıştı.
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 3
James Cameron, yönetmen koltuğundan seti yönetmeye devam ediyor.
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 4

Avatar 2’nin ardından üç devfam filmi daha çekilecek. Üçüncü film 2023’te, dördüncü film 2025’te, beşinci film ise 2027’de gösterime girecek.

Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 5

Tom Hiddleston, Marvel’ın Sinematik Evreni’nden doğan Thor, The Avengers, Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok ve Avengers: Infinity War filmlerindeki Loki karakterini bu defa dizi için canlandırıyor. Tom Hiddleston’a dizide Owen Wilson eşlik ediyor. İkili, Disney+ kanalı için hazırlanan Loki dizisi setinde ilk kez görüntülendi.

Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 6

Atlanta’daki sette ikilinin yağmur altında ıslanma sahneleri çekildi.  

Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 7

Keanu Reeves, başrolünü oynadığı The Matrix 4 filminin setinde objektiflere takıldı. 55 yaşındaki aktörü sevgilisi Alexandra Grant ziyaret etti. San Francisco’da çekimleri devam eden serinin dördüncü filminin, 21 Mayıs 2021’de vizyona girmesi planlanıyor.

Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 8

Margot Robbie, Gerçek Kötüler’in (Suicide Squad) devam filmi setinde. 

Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 9
Idris Elba, Steve Agee, David Dastmalchian, Nathan Fillion ile birlikte kamera karşısına geçen Robbie’nin Panama’da gerçekleştirilen çekimlerde kırmızı bir elbise giydiği görülüyor.
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 10

Sylvester Stallone'un emekli bir süper kahramanı oynadığı gerilim filmi Samaritan’ın çekimleri Atlanta'da devam ediyor. 73 yaşındaki oyuncunun setten objektiflere yansıyan perişan hali dikkat çekti. Film, savaşta yok olduğu düşünülen bir süper kahramanın kaybolmadığını öğrenen bir gencin hikayesi anlatılıyor.

İşte diğer ünlülerin set görüntüleri... 

Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 11

Jennifer Hudson, Amerikalı müzisyen Aretha Franklin'in hayatını canlandırdığı biyografik Respect filminin setinde görüntülendi.

Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 12

Jennifer Lopez başrollerini Owen Wilson ile paylaştığı  Marry Me’nin setinde gelinlikle görüntülendi. 

Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 13

Film, Lopez’in canlandırdığı pop star’ın, rock star olan nişanlısının düğünden hemen önce kendisini anlattığını öğrenmesi sonrası, karşısına çıkan ilk kişi olan matematik öğretmeni ile aynı davetliler önünde evlenmesi ve sonrasında gelişen ilişkilerini anlatıyor.  

Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 14

Jennifer Lopez ve Owen Wilson, geçtiğimiz gün de Brooklyn’de yapılan çekimlerinde görüntülenmişti. Wilson, kucağında sevimli bir köpekle görülüyor.

Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 15

Oscar'lı oyuncu Meryl Streep ile İngiliz TV sunucusu James Corden, Netflix yapımı müzikal film The Prom'da birlikte rol alıyor.

Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 16
Ryan Murphy'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin Los Angeles'taki setinde Streep ve Corden kostümleriyle görüntülendi. 41 yaşındaki Corden'in makyajla yaşlandırılmış hali dikkat çekti.
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 17

İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, aktör Louis Wain’i canlandırdığı yeni biyografik filminde, 19. yüzyıl görünümündeki sette dramatik bir sahnenin çekiminde görüntülendi.

Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 18

Makyajla Louis Wain’e benzetilen 43 yaşındaki aktör, kendini Londra otobüsünden dışarı atma sahnesinde yerde yatarken görüldü.

Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 19

Ünlü yıldız Liam Hemsworth, televizyon dizisi Dodge & Miles’ın Toronto’da yapılan çekimleri esnasında objektiflere yansıdı.

Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 20

29 yaşındaki oyuncu, bir taksinin kendisine çarptığı ve taksiciye sinirlenip bağırdığı sahnelerin çekimi esnasında görüntülendi. Hemsworth’un yaralanma sahneleri için yüzüne yaralı makyajı yapıldığı görüldü.

Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 21
Chadwick Boseman / Black Panther (2018)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 22
Bradley Cooper ve Lady Gaga / A Star Is Born (2018)
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John Krasinski / A Quiet Place (2018)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 24
Joel Harlow ve Michael B. Jordan / Black Panther (2018)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 25

Mandy Moore, This Is Us dizisinin setinde görüntülendi. 

Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 26

Bond serisinin 25'inci filminde beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat veren Daniel Craig, İtalya'nın Matera kentinde yapılan çekimlerde bir aksiyon sahnesi sonrasında, karakterinin kanlar içinde kaldığını gösteren makyajlı haliyle görüntülendi. 

Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 27

Keanu Reeves / Bill&Ted 3 (2019)

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Alvaro Morte (Profesör) / La Casa de Papel (2019)
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Sophia Loren / The Life Before Us (2019)

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Christian Bale ve Adam McKay / Vice (2018)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 31
Richard Madden / Bodyguard (2018)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 32
Rachel Weisz / The Favourite (2018)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 33
Brian May ve Gwilym Lee / Bohemian Rhapsody (2018)
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Caitriona Balfe ve Sam Heughan / Outlander (2014)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 35
Danai Gurira ve Ryan Coogler / Black Panther (2018)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 36
Benedict Cumberbatch / Patrick Melrose (2018)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 37
Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 38
Steve Carell ve Timothee Chalamet / Beautiful Boy (2018)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 39
Yorgos Lanthimos ve Emma Stone / The Favourite (2018)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 40
Rachel Weisz, Yorgos Lanthimos ve Olivia Colman / The Favourite (2018)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 41
Benicio Del Toro ve Ben Stiller / Escape at Dannemora (2018)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 42
Viggo Mortensen, Peter Farrelly ve Mahershala Ali / Green Book (2018)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 43
Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Dimiter D. Marinov ve Mike Hatton / Green Book (2018)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 44
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 45
Rachel Brosnahan ve Wakeema Hollis / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 46
Spike Lee ve Adam Driver / BlacKkKlansman (2018)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 47
Rob Marshall ve Emily Blunt / Mary Poppins Returns (2018)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 48
Alfonso Cuaron ve Yalitza Aparicio / Roma (2018)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 49
Nicole Kidman ve Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 50
Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 51
Christian Bale, Steve Carell ve Adam McKay / Vice (2018)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 52
Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 53
Robert Redford ve David Lowery / The Old Man & the Gun (2018)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 54
Charlize Theron ve Jason Reitman in Tully (2018)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 55
Max Greenfield ve Darren Criss / American Crime Story (2016)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 56
Keri Russell / The Americans (2013)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 57
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 58
Hugh Grant / A Very English Scandal (2018)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 59
Elisabeth Moss / The Handmaid's Tale (2017)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 60
Donald Glover / Atlanta (2016)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 61
Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing ve Megan Mullally / Will & Grace (1998)
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri) - 62

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