Avatar 2’nin çekimleri corona virüs nedeniyle durduruldu

ntv.com.tr 17.03.2020 - 16:04 | Son Güncelleme : 17.03.2020 - 16:15
Avatar’ın devam filmi de corona salgınından etkilendi. Gişe rekoru kırması beklenen Avatar 2 filminin Yeni Zelanda’da süren çekimleri, corona virüs nedeniyle durduruldu.
Yapımcı Jon Landau, New Zealand Herald gazetesine açıklama yaparak, filmin çekimlerinin nisan ayına ertelendiğini söyledi. Ancak filmin dijital şirketi 1 milyar dolarlık yapımın görsel efektleri üzerinde çalışmaya devam edecek.
2020 sonunda tamamlanması beklenen Avatar 2’nin 17 2021’de gösterime girmesi planlanıyor. Avatar 2’nin ardından üç devfam filmi daha çekilecek. Üçüncü film 2023’te, dördüncü film 2025’te, beşinci film ise 2027’de gösterime girecek.
Landau, açıklamasında, “Küresel bir krizin ortasındayız. Bu film endüstrisiyle ilgili bir şey değil. Bence hepimiz yapabileceğimiz her şeyi yapmalıyız” dedi.
İlk filmde olduğu gibi ikinci filmde de Albay Quaritch karakterini canlandıran Stephen Lang, geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda, Avatar 2’nin Avengers: Endgame’in gişe rekorunu kıracağını ifade etmişti.
2019’da gösterime giren Avengers: Endgame filmi Avatar'ın 10 yıllık gişe hasılatı rekorunu kırmıştı. Avengers: Endgame, 2,790 milyar dolarlık gişesiyle 2009 yapımı Avatar’ın 2,789 milyar dolarlık hasılatını geride bırakmıştı.