Avatar 2'nin konusu belli oldu

Yeni Zelanda basınına konuşan Landau, Avatar 2'nin konusu hakkında da ilk kez ayrıntı verdi:

"Bu, Sully ailesinin ve neyin aileyi bir arada tuttuğunun öyküsü. Jake ve Neytiri bu filmde aile oluyor. Evlerini terk etmeye zorlandılar. Dışarı çıktılar ve suyun üzeri ve altı da dahil olmak üzere Pandora'nın dışındaki yerleri keşfediyorlar. Bence bu, var olduğumuz dünyadan, hayatlarındaki baskıdan bir kaçış. Bence Avatar'da takip edeceğimiz harika karakterlerle inanılmaz bir dünyaya kaçma fırsatına sahibiz. Peter Jackson'ın Lord of The Rings'te yapmaya çalıştığı şeyle aynı. Biz de bunu başarmanın peşindeyiz."