Avatar 2'nin konusu belli oldu

2009'da gösterime girmesinden sonra 10 yıl boyunca tüm zamanların en yüksek hasılatlı filmi unvanını koruyan Avatar'ın merakla beklenen ikinci filmi için sıkı corona virüs önlemleriyle sete dönüldü. Yapımcı Jon Landau, Avatar 2'ye dair yeni ayrıntıları ve konusu hakkında ilk kez bilgi paylaştı.

28.05.2020 - 08:08

Titanic, Terminator gibi filmlerin yönetmeni James Cameron imzalı bilimkurgu filmi Avatar'ın merakla beklenen ikinci filmi için sete dönüldü.

Coona virüs salgını nedeniyle ara verilen set, Yeni Zelanda'da sıkı tedbirlerle yeniden çalışmaya başladı.

Yapımcı Jon Landau, sağlam bir güvenlik planı uyarınca sete döndüklerini, Avatar 2'nin çekimlerine daha az insanla devam edeceklerini açıkladı.

Yeni Zelanda basınına konuşan Landau, Avatar 2'nin konusu hakkında da ilk kez ayrıntı verdi:

"Bu, Sully ailesinin ve neyin aileyi bir arada tuttuğunun öyküsü. Jake ve Neytiri bu filmde aile oluyor. Evlerini terk etmeye zorlandılar. Dışarı çıktılar ve suyun üzeri ve altı da dahil olmak üzere Pandora'nın dışındaki yerleri keşfediyorlar. Bence bu, var olduğumuz dünyadan, hayatlarındaki baskıdan bir kaçış. Bence Avatar'da takip edeceğimiz harika karakterlerle inanılmaz bir dünyaya kaçma fırsatına sahibiz. Peter Jackson'ın Lord of The Rings'te yapmaya çalıştığı şeyle aynı. Biz de bunu başarmanın peşindeyiz." 

Landau, geçen hafta, işbaşı yapmanın mutluluğunu Avatar 2’den bir set paylaşımıyla duyurmuştu.

Avatar 2'de ilk filmden Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Joel David Moore, Dileep Rao gibi isimler rollerine dönüyor. Yeni filmde onlara Kate Winslet, Edie Falco, Vin Diesel ve Michelle Yeoh'un da katılması bekleniyor.

Avatar 2'nin 7 Aralık 2021’de gösterime girmesi planlanıyor.

REKORTMEN FİLM

Üç boyutlu sinema tekniği ile çekilen Avatar, 2 milyar 789 milyon 700 bin dolar hasılat elde ederek 10 yıl boyunca tüm zamanların en yüksek gişe yapan filmi unvanını elinde tuttu. Avengers (Yenilmezler) serisinin 2019’da gösterime giren filmi Endgame, toplamda 2 milyar 790 milyon dolar hasılat elde ederek Avatar’ın rekorunu elinden aldı.

67. Altın Küre Ödülleri'nde en iyi film ve en iyi yönetmen (James Cameron) ödüllerini alan Avatar, dokuz dalda aday gösterildiği 82. Oscar Ödülleri'nde ise sanat yönetimi, görüntü yönetmeni ve görsel efekt dallarında üç ödül kazandı.

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