Avatar 2'nin konusu belli oldu

28.05.2020 - 08:08
Titanic, Terminator gibi filmlerin yönetmeni James Cameron imzalı bilimkurgu filmi Avatar'ın merakla beklenen ikinci filmi için sete dönüldü.
Coona virüs salgını nedeniyle ara verilen set, Yeni Zelanda'da sıkı tedbirlerle yeniden çalışmaya başladı.
Yeni Zelanda basınına konuşan Landau, Avatar 2'nin konusu hakkında da ilk kez ayrıntı verdi:
"Bu, Sully ailesinin ve neyin aileyi bir arada tuttuğunun öyküsü. Jake ve Neytiri bu filmde aile oluyor. Evlerini terk etmeye zorlandılar. Dışarı çıktılar ve suyun üzeri ve altı da dahil olmak üzere Pandora'nın dışındaki yerleri keşfediyorlar. Bence bu, var olduğumuz dünyadan, hayatlarındaki baskıdan bir kaçış. Bence Avatar'da takip edeceğimiz harika karakterlerle inanılmaz bir dünyaya kaçma fırsatına sahibiz. Peter Jackson'ın Lord of The Rings'te yapmaya çalıştığı şeyle aynı. Biz de bunu başarmanın peşindeyiz."
Avatar 2'de ilk filmden Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Joel David Moore, Dileep Rao gibi isimler rollerine dönüyor. Yeni filmde onlara Kate Winslet, Edie Falco, Vin Diesel ve Michelle Yeoh'un da katılması bekleniyor.
Avatar 2'nin 7 Aralık 2021’de gösterime girmesi planlanıyor.
REKORTMEN FİLM
Üç boyutlu sinema tekniği ile çekilen Avatar, 2 milyar 789 milyon 700 bin dolar hasılat elde ederek 10 yıl boyunca tüm zamanların en yüksek gişe yapan filmi unvanını elinde tuttu. Avengers (Yenilmezler) serisinin 2019’da gösterime giren filmi Endgame, toplamda 2 milyar 790 milyon dolar hasılat elde ederek Avatar’ın rekorunu elinden aldı.
67. Altın Küre Ödülleri'nde en iyi film ve en iyi yönetmen (James Cameron) ödüllerini alan Avatar, dokuz dalda aday gösterildiği 82. Oscar Ödülleri'nde ise sanat yönetimi, görüntü yönetmeni ve görsel efekt dallarında üç ödül kazandı.