Avatar'ı reddeden Matt Damon: Tarihe geçeceğim

Hollywood yıldızı Matt Damon Avatar'ı reddetmenin kendisine pahalıya mal olduğunu söyledi.
Abone ol
Paylaş
11.07.2021 - 07:43
Oscar ödüllü oyuncu Matt Damon; James Cameron'ın tüm zamanların en yüksek gişe rakamına imza atan filmi, Avatar'ı reddetmesine hakkında konuştu.
Independent Türkçe'nin haberine göre Bourne serisi için Avatar'ı geri çeviren Damon kararının kendisine epey pahalıya mal olduğunu söyledi.
50 yaşındaki oyuncu "Bana Avatar adında küçük bir film teklif edilmişti. James Cameron bana filmin yüzde 10'unu teklif etmişti. Tarihe geçeceğim… Daha fazla parayı reddeden bir aktörle bir daha asla karşılaşmayacaksınız" dedi.
Damon en son ilk gösterimini Cannes Film Festivali'nde yapan Stillwater'ın başrolünde yer aldı. Filmin 10 Eylül'de vizyona girmesi bekleniyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.