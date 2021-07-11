Avatar'ı reddeden Matt Damon: Tarihe geçeceğim

Independent Türkçe'nin haberine göre Bourne serisi için Avatar'ı geri çeviren Damon kararının kendisine epey pahalıya mal olduğunu söyledi.

50 yaşındaki oyuncu "Bana Avatar adında küçük bir film teklif edilmişti. James Cameron bana filmin yüzde 10'unu teklif etmişti. Tarihe geçeceğim… Daha fazla parayı reddeden bir aktörle bir daha asla karşılaşmayacaksınız" dedi.



