Avengers: Endgame için boş koltuklu basın toplantısı
ntv.com.tr
Avengers: Infinity War’ın devam filmi olan Avengers: Endgame’in basın toplantısında, önceki filmde ölen kahramanlar boş koltuklarla anıldı.
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Avengers: Infinity War (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı) filmini seyredenler Thanos’un ellerinde ölen karakterleri bilir.
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Marvel’ın Sinematik Evreni’nin yeni filmi Avengers: Endgame’in basın toplantısında, önceki filmin kayıpları, boş koltuklarla anıldı.
Avengers: Infinity War’da ölen Black Panther, Scarlet Witch, Spider-Man, Groot, Drax, Star-Lord, Doctor Strange, Wasp, Mantis, Nick Fury karakterleri için, basın toplantısının düzenlendiği odada, boş koltuklar bulunduruldu.
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2008 yılında çekilen Iron Man (Demir Adam) filminin yönetmeni Jon Favreau’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Avengers: Endgame’in oyuncuları, bir sıra koltuğu boş bırakarak yan yana oturdu.
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Basın toplantısında Danai Gurira, the Russo Brothers, Chris Evans, Chris Hemsworth, Don Cheadle, Scarlett Johansson, Paul Rudd, Karen Gillan, Jeremy Renner, Kevin Fiege, Robert Downey Jr. ve Brie Larson hazır bulundu.
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Disney, üç saat iki dakikalık süresiyle en uzun Marvel filmi olan Avengers: Endgame’in 26 Nisan’da vizyona gireceğini duyurdu.