Avengers: Endgame ön bilet satışıyla rekor kırdı
ntv.com.tr
Marvel'ın Sinematik Evreni'nin merakla beklenen yeni filmi Avengers: Endgame, biletlerinin dün ön satışa çıkarılmasından 6 saat sonra rekor kırdı.
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Vizyona girmesine üç hafta kala, dün biletleri satışa çıkarılan Avengers: Endgame filmi, bilet satış rekoru kırdı.
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Mobil bilet satış kanalı Atom’a göre, Avengers: Endgame, ön satışlarla Avengers: Infinity War filminin geçen yıl kırdığı bilet satış rekorunun üç kat fazlasını elde etti.
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Fandango bilet satış sitesine göre de film, biletlerinin satışa çıkmasının ardından sadece 6 saat sonra Star Wars: The Force Awakens is No. 2, Star Wars: The Last Jedi, Rogue One: A Star Wars Story ve Avengers: Infinity War filmlerinin ön bilet satış rekorunu kırdı.
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Marvel Stüdyoları’nın bilet satışının başladığı açıklaması, 12 dakika içinde 10 bin kez retweet aldı.
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Kadrosunda Robert Downey Jr, Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Bradley Cooper ve Josh Brolin’in yer aldığı Avengers: Endgame’de kişisel olarak önem verdikleri şeyleri kaybetmiş olan süper kahramanların intikam alma şekilleri konu ediliyor.
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Avengers: Endgame, ABD ile aynı anda 26 Nisan’da vizyona giriyor.
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İlk 24 saatte en çok bilet satan filmler sıralaması şöyle oldu:
1. Avengers: Endgame (2019)
2. Star Wars: The Force Awakens (2015
3. Star Wars: The Last Jedi (2017
4. Rogue One: A Star Wars Story (2016)
5. Avengers: Infinity War (2018)