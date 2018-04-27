Avengers: Endgame ve Captain Marvel rakiplerini tahtından indirebilecek mi? (Tüm zamanların en iyi Marvel filmleri)
Marvel hayranlarını nefeslerini tuttu yeni filmleri bekliyor. Nisan ayında vizyona girecek Avengers: Endgame'in dün yayınlanan fragmanı ve Mart ayında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Captain Marvel ile ilgili her gün yeni detayların belli olması heyecanı arttırdı. Peki ama 2019'a damga vurması beklenen bu iki film Marvel dünyasındaki rakiplerini tahtından indirebilecek mi? İşte IMDb puanlarına göre; tüm zamanların en iyi Marvel filmleri...
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126. Venom: Zehirli Öfke (2018)
6,9
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225. İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (2011)
6,9
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324. İnanilmaz Örümcek-Adam (2012)
7
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423. Thor: Karanlık Dünya (2013)
7
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522. Thor (2011)
7
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621. Bıçağın iki yüzü (1998)
7,1
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720-Ant-Man ve Wasp (2018)
7,2
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819. Iron Man 3 (2013)
7,2
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918. Örümcek-Adam 2 (2004)
7,3
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1017. Örümcek adam (2002)
7,3
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11
16. Ant-Man (2015)
7,3
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12
15. X-Men (2000)
7,4
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1314. Yenilmezler: Ultron Çağı (2015)
7,4
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1413. X-Men 2 (2003)
7,5
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1512. Örümcek-Adam: Eve Dönüş (2017)
7,5
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1611. X-Men: Birinci sınıf (2011)
7,8
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1710. Kaptan Amerika: Kış Askeri (2014)
7,8
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189. Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (2016)
7,8
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198. Iron Man (2008)
7,9
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207. Thor: Ragnarok (2017)
7,9
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216. X-Men: Geçmis Günler Gelecek (2014)
8
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225. Deadpool (2016)
8
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234. Logan (2017)
8,1
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243. Yenilmezler (2012)
8,1
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252. Galaksinin Koruyucuları (2014)
8,1
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26
1.Avengers Infinity War (2018)
8,6
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27
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28