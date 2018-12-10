Avengers: Endgame (Yenilmezler: Oyunun Sonu-Bölüm 2) fragmanı ilk 24 saatte izlenme rekoru kırdı
ntv.com.tr
Avengers (Yenilmezler) serisinin son filmi Avengers: Endgame’in (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı-Bölüm 2) fragmanı, ilk 24 saat içinde tüm zamanların en çok izlenen fragmanı oldu.
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En iyi Marvel fimleri arasında yer alan Avengers (Yenilmezler) serisinin yeni filmi Avengers: Endgame’in (Yenilmezler: Oyunun Sonu- Bölüm 2) cuma günü yayınlanan fragmanı izlenme rekoru kırdı.
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Marvel Stüdyoları’ndan yapılan açıklamaya göre fragman, yayınlandıktan sonrak ilk 24 saatte 289 milyon kez seyredildi.
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Geçen yıl Aralık ayında yayınlanan Avengers: Infinity War'ın (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı) fragmanı rekorları alt üst ederek 24 saat içinde 230 milyon kişi tarafından izlenmişti.
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Disney’in animasyondan canlı aksiyon olarak uyarladığı The Lion King (Aslan Kral) filminin geçen ay yayınlanan fragmanı, 224.6 milyon izlenme elde ederek Avengers: Infinity War’ın ardından ilk 24 saatte gelmiş geçmiş en çok izlenen ikinci fragman olmuştu.
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Avengers (Yenilmezler) serisinin dördüncü filmi olan Avengers: Endgame (Yenilmezler: Oyunun Sonu- Bölüm 2), tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de 26 Nisan 2019’da vizyona girecek.