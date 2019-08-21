Avengers: Endgame'den kamera arkası fotoğrafları
2,8 milyar dolarlık (yaklaşık 15 milyar TL) hasılat elde ederek gişe rekorları kıran Avengers:Endgame filmin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Fotoğraflarda Thor karakterine hayat veren Chris Hemsworth'ün hazırlık süreci dikkat çeken karelerden. Hemsworth'ün Thor karakterine bürünürken ağır ve kendisini kilolu gösteren özel bir kostüm giydiği görülüyor.
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