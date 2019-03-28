Avengers Endgame’den yeni tanıtım: Yenildik

Kaptan Amerika karakterini canlandıran Chris Evans, “Herkes kafasını suyun üstünde tutmak için elinden geleni yapıyor ama bu bir tür kaybetme savaşı. Biz kaybettik. Ve biz kaybetmezdik. Bizi gerçekten bir seviyeye getirdiler. Sadece düz anlamda değil, ahlaken ve duygusal olarak da” diyor.