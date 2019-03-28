Avengers Endgame’den yeni tanıtım: Yenildik
ntv.com.tr
Marvel’ın Sinematik Evreni’nin merakla beklenen son filmi Avengers Endgame’in 26 Nisan’daki gösterimine geri sayım başlamışken, filmdeki kahramanlara hayat veren oyuncuların yer aldığı “We Lost” (Yenildik) adlı tanıtım filmi yayınlandı.
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Avengers Endgame için kısa bir tanıtım filmi hazırlandı. Filmde rol alan oyuncuların konuşmalarından oluşan “We Lost” (Yenildik) adlı kısa tanıtım, filmden yeni bir görüntü sunmazken, karakterlerin Sonsuzluk Savaşı'nda yaşadıkları kayıplarla nasıl başa çıktıklarıyla ilgili fikir veriyor.
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Filmden herhangi bir yeni görüntü taşımayan, yapımcı Kevin Feige ile birlikte oyuncular Robert Downey Jr. (Demir Adam), Chris Hemsworth (Thor), Scarlett Johansson (Kara Dul), Chris Evans’ın (Kaptan Amerika) yer aldığı tanıtım, "Sonsuzluk Savaşı"nın sona ermesinin hızlı bir özetini sunuyor.
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Tanıtımda, Demir Adam karakterine hayat veren Robert Downey Jr. “İlk defa olarak bütün kahramanlarımızın kaybettiğini hayal edin” diyor.
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Kaptan Amerika karakterini canlandıran Chris Evans, “Herkes kafasını suyun üstünde tutmak için elinden geleni yapıyor ama bu bir tür kaybetme savaşı. Biz kaybettik. Ve biz kaybetmezdik. Bizi gerçekten bir seviyeye getirdiler. Sadece düz anlamda değil, ahlaken ve duygusal olarak da” diyor.
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Endgame, kaybetme üzerine ve hüzünlü görünse de Evans iyimser ifadeler kullanmayı ihmal etmiyor: "İyi olan şey, insanları yıkıldıktan sonra tekrar ayağa kaldırmanın her zaman daha kolay olduğudur. Ve işte bu, Marvel’ın harika bir şekilde yaptığı şey. Herkesin aradığı ümit bu.”
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Tanıtım, Tony Stark karakterinin oyuncusu Robert Downey Jr’ın şu sözleriyle bitiyor: “Başka sürpriz yok dediğimi biliyorum, ama gerçekten sonuncusunu kazanmayı umuyordum.”
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Marvel’ın Sinematik Evreni’nin merakla beklenen son filmi Avengers Endgame, 26 Nisan’da seyirci karşısına çıkacak.
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Joe ve Anthony Russo’nun yönetmenliğini üstlendiği filmde Chris Evans, Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson’ın yanı sıra Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Paul Rudd, Karen Gillan, Don Cheadle, Danai Gurira, Brie Larson rol alıyor.
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Filmde ayrıca Bradley Cooper, Rocket Raccoon’u seslendirirken, Josh Brolin de Thanos’a sesiyle hayat veriyor.
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Avengers Infinity War’ın devamı niteliğindeki filmde, hepsi kişisel olarak önem verdikleri şeyleri kaybetmiş olan süper kahramanlar için intikam vakti gelmiştir.