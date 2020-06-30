Avengers: Sonsuzluk Savaşı'ndan kamera arkası fotoğrafları

Disney, Avengers: Sonsuzluk Savaşı'ndan set fotoğraflarını yayınlandı. Joe ve Anthony Russo'nun yönettiği Avengers: Sonsuzluk Savaşı'ndan set fotoğrafları paylaşıldı. zerinden izleyicileriyle buluşturmaya başladı. Set fotoğraflarında Chris Hemsworth, Chris Evans, Karen Gillan, Dave Bautista, Mark Ruffalo, Tom Holland gibi isimler bulunuyor. 2018 yılında çekilen filmi Russo Kardeşler, Avengers: Infinity War ve Endgame filmini aynı zaman diliminde oyuncularla birlikte çekip, kurgu sırasında iki farklı film halinde gösterime sokmuşlardı. Geçtiğimiz kasım ayında açılışını yapan ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Disney+, Avengens: Infinity War'u platform üzerinden izleyicileriyle buluşturmaya başladı.