Avengers: Sonsuzluk Savaşı'ndan kamera arkası fotoğrafları

Disney, Avengers: Sonsuzluk Savaşı'ndan set fotoğraflarını yayınlandı.

30.06.2020 - 11:14 | Son Güncelleme : 01.07.2020 - 00:18

Avengers: Sonsuzluk Savaşı'ndan kamera arkası fotoğrafları - 1
Joe ve Anthony Russo'nun yönettiği Avengers: Sonsuzluk Savaşı'ndan set fotoğrafları paylaşıldı.
zerinden izleyicileriyle buluşturmaya başladı.
Avengers: Sonsuzluk Savaşı'ndan kamera arkası fotoğrafları - 2
Set fotoğraflarında Chris Hemsworth, Chris Evans, Karen Gillan, Dave Bautista, Mark Ruffalo, Tom Holland gibi isimler bulunuyor.


Avengers: Sonsuzluk Savaşı'ndan kamera arkası fotoğrafları - 3
2018 yılında çekilen filmi Russo Kardeşler, Avengers: Infinity War ve Endgame filmini aynı zaman diliminde oyuncularla birlikte çekip, kurgu sırasında iki farklı film halinde gösterime sokmuşlardı.


Avengers: Sonsuzluk Savaşı'ndan kamera arkası fotoğrafları - 4
Geçtiğimiz kasım ayında açılışını yapan ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Disney+, Avengens: Infinity War'u platform üzerinden izleyicileriyle buluşturmaya başladı.

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