Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi

Alman Doğa Fotoğrafçılığı Derneği (GDT) tarafından gerçekleştirilen Yılın Avrupa Yaban Hayatı Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları açıklandı. Bu yıl 50'ncisi düzenlenen yarışmaya 36 ülkeden 19 binden fazla fotoğraf gönderildi. İşte 2021'de Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları...

Haberler 31.10.2021 - 13:07

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 1

Yarışmanın kazananı İspanyol fotoğrafçı Angel Fitor'un 'Deniz analarının balesi' başlıklı çalışması oldu.

İşte farklı kategorilerde kazananlar ve öne çıkanlar...

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 2

Manzara kategorisi kazananı

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 3

Kuşlar kategorisinin kazananı

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 4

Memeliler kategorisinin kazananı

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 5

Fritz Pölking Ödülü'nün kazananı

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 6

Fritz Pölking Junior Ödülü'nün kazananı

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 7

15-17 yaş kategorisinin kazananı

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 8

Diğer hayvanlar kategorisi övgüye değer fotoğraf

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 9

Kuşlar kategorisi övgüye değer fotoğraf

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 10

Bitki ve mantarlar kategorisi övgüye değer fotoğraf

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 11

Kuşlar kategorisi övgüye değer fotoğraf

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 12

Memeliler kategorisi övgüye değer fotoğraf

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 13

Doğanın Stüdyosu kategorisi övgüye değer fotoğraf

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 14

Doğanın Stüdyosu kategorisi övgüye değer fotoğraf

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 15

Memeliler kategorisi övgüye değer fotoğraf

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 16

Su altı dünyası kategorisi övgüye değer fotoğraf

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 17

Diğer hayvanlar kategorisi övgüye değer fotoğraf

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 18

İnsan ve doğa kategorisi övgüye değer fotoğraf

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 19

Memeliler kategorisi övgüye değer fotoğraf

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 20

Manzara kategorisi övgüye değer fotoğraf

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER