Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi

Haberler 31.10.2021 - 13:07
Yarışmanın kazananı İspanyol fotoğrafçı Angel Fitor'un 'Deniz analarının balesi' başlıklı çalışması oldu.
İşte farklı kategorilerde kazananlar ve öne çıkanlar...
Manzara kategorisi kazananı
Kuşlar kategorisinin kazananı
Memeliler kategorisinin kazananı
Fritz Pölking Ödülü'nün kazananı
Fritz Pölking Junior Ödülü'nün kazananı
15-17 yaş kategorisinin kazananı
Diğer hayvanlar kategorisi övgüye değer fotoğraf
Kuşlar kategorisi övgüye değer fotoğraf
Bitki ve mantarlar kategorisi övgüye değer fotoğraf
Kuşlar kategorisi övgüye değer fotoğraf
Memeliler kategorisi övgüye değer fotoğraf
Doğanın Stüdyosu kategorisi övgüye değer fotoğraf
Doğanın Stüdyosu kategorisi övgüye değer fotoğraf
Memeliler kategorisi övgüye değer fotoğraf
Su altı dünyası kategorisi övgüye değer fotoğraf
Diğer hayvanlar kategorisi övgüye değer fotoğraf
İnsan ve doğa kategorisi övgüye değer fotoğraf
Memeliler kategorisi övgüye değer fotoğraf
Manzara kategorisi övgüye değer fotoğraf