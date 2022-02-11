Avrupa'nın ödül avcısı müzesi Troya dijital ortama taşınıyor

Haberler - Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 15:43
Troya Müzesi, Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyünde, UNESCO tarafından 1998'de Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilen 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nin girişinde yer alıyor.
‘2020 Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü’nün ardından ‘2020/2021 Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü’nü kazanmasıyla dünya çapında ünü artan Troya Müzesi, dijital ortama taşınmaya hazırlanıyor.
Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün onayıyla kullanıcıları tarafından ortaklaşa birçok dilde hazırlanan internet ansiklopedisi Vikipedi ile 'VikiTroya' projesini başlattıklarını söyledi.
Gölcük, "Burada Troya Müzesi adına yeterli bilgi ve dataya sahip olmadığımızı gördük ve Vikipedi'yi iş birliğine davet ettik. Burada, Vikipedistlerimizi oluşturup, kendi Vikipedi yazarlarımızı gönüllülerden oluşturup sistemi halka açık bir çağrı haline de getireceğiz” dedi.
Rıdvan Gölcük, bu çalışmanın, ören yeri, müze, Troya Efsanesi ve müzedeki eserler gibi birçok başlığı içereceğini söyledi.
VikiTroya'ya pek çok datayı gireceklerini anlatan Gölcük, "Peki bu neyi sağlayacak? İnsanlar merak etti, araştırdı ve siteye girdiklerinde o bilgi onları Troya'ya, Troya Müzesi'ne ve Çanakkale'ye yönlendirecek" dedi.
Gölcük, "Burada ilk kez bir müze adına girişim olacak, ismi ise VikiLovesTroya. Vikipedi'nin bizim için gösterdiği iş birliği çok kıymetli. Bu harika proje ile beraber dijital dünyada ve çok farklı dillerde Troya'yı, Troya Müzesi'ni ve Çanakkale'nin sesini yükseltmeye ve artırmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.
Troya Müzesi ziyaretçilerini, Antik Çağ'da yaşamış ozan Homeros'un Troya Savaşı'nı anlattığı İlyada Destanı'nın 6 dilde hazırlanan beyitleri ile karşılıyor.
Müzede bölgedeki kazılardan çıkan eser ve buluntular da sergileniyor.
Teşhir, depolama, idari birimler, sosyal donatı mahalleleri ile açık teşhir, peyzaj ve ziyaret alanlarından oluşan müzede ziyaretçiler, her teşhir katına rampadan çıkarak ulaşabiliyor.
Ziyaretçiler müzeyi gezerken 'Troas Bölgesi Arkeolojisi', 'Troya'nın Tunç Çağı', 'İlyada Destanı ve Troya Savaşı', 'Antik Dönem'de Troas ve İlion', 'Doğu Roma ve Osmanlı Dönemi', 'Arkeoloji Tarihçesi', 'Troya'nın İzleri' başlıklarından oluşan hikayeleri takip ediyor.