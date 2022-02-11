Avrupa'nın ödül avcısı müzesi Troya dijital ortama taşınıyor

Avrupa'dan iki yıl üst üste prestijli ödüller alan Çanakkale'deki Troya Müzesi için Vikipedi iş birliğinde hazırlanacak proje ile dijital kaynak oluşturulacak. Bu proje ile müzedeki eserler dijital dünyadaki yerini alarak daha çok kişiye ulaşacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 15:43

Avrupa'nın ödül avcısı müzesi Troya dijital ortama taşınıyor - 1

Troya Müzesi, merkeze bağlı Tevfikiye köyünde, UNESCO tarafından 1998'de Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilen 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nin girişinde yer alıyor.

Avrupa'nın ödül avcısı müzesi Troya dijital ortama taşınıyor - 2

‘2020 Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü’nün ardından ‘2020/2021 Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü’nü kazanmasıyla dünya çapında ünü artan Troya Müzesi, dijital ortama taşınmaya hazırlanıyor.

Avrupa'nın ödül avcısı müzesi Troya dijital ortama taşınıyor - 3

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün onayıyla kullanıcıları tarafından ortaklaşa birçok dilde hazırlanan internet ansiklopedisi Vikipedi ile 'VikiTroya' projesini başlattıklarını söyledi.

Avrupa'nın ödül avcısı müzesi Troya dijital ortama taşınıyor - 4

Gölcük, "Burada Troya Müzesi adına yeterli bilgi ve dataya sahip olmadığımızı gördük ve Vikipedi'yi iş birliğine davet ettik. Burada, Vikipedistlerimizi oluşturup, kendi Vikipedi yazarlarımızı gönüllülerden oluşturup sistemi halka açık bir çağrı haline de getireceğiz” dedi.

Avrupa'nın ödül avcısı müzesi Troya dijital ortama taşınıyor - 5

Rıdvan Gölcük, bu çalışmanın, ören yeri, müze, Troya Efsanesi ve müzedeki eserler gibi birçok başlığı içereceğini söyledi.

Avrupa'nın ödül avcısı müzesi Troya dijital ortama taşınıyor - 6

VikiTroya'ya pek çok datayı gireceklerini anlatan Gölcük, "Peki bu neyi sağlayacak? İnsanlar merak etti, araştırdı ve siteye girdiklerinde o bilgi onları Troya'ya, Troya Müzesi'ne ve Çanakkale'ye yönlendirecek" dedi.

Avrupa'nın ödül avcısı müzesi Troya dijital ortama taşınıyor - 7

"İLK KEZ BİR MÜZE ADINA GİRİŞİM OLACAK"

Gölcük, "Burada ilk kez bir müze adına girişim olacak, ismi ise VikiLovesTroya. Vikipedi'nin bizim için gösterdiği iş birliği çok kıymetli. Bu harika proje ile beraber dijital dünyada ve çok farklı dillerde Troya'yı, Troya Müzesi'ni ve Çanakkale'nin sesini yükseltmeye ve artırmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Avrupa'nın ödül avcısı müzesi Troya dijital ortama taşınıyor - 8

ZİYARETÇİLERİ İLYADA DESTANI'NIN 6 DİLDEKİ BEYİTLERİ KARŞILIYOR

Troya Müzesi ziyaretçilerini, Antik Çağ'da yaşamış ozan Homeros'un Troya Savaşı'nı anlattığı İlyada Destanı'nın 6 dilde hazırlanan beyitleri ile karşılıyor.

Müzede bölgedeki kazılardan çıkan eser ve buluntular da sergileniyor.

Avrupa'nın ödül avcısı müzesi Troya dijital ortama taşınıyor - 9

Teşhir, depolama, idari birimler, sosyal donatı mahalleleri ile açık teşhir, peyzaj ve ziyaret alanlarından oluşan müzede ziyaretçiler, her teşhir katına rampadan çıkarak ulaşabiliyor.

Avrupa'nın ödül avcısı müzesi Troya dijital ortama taşınıyor - 10

Ziyaretçiler müzeyi gezerken 'Troas Bölgesi Arkeolojisi', 'Troya'nın Tunç Çağı', 'İlyada Destanı ve Troya Savaşı', 'Antik Dönem'de Troas ve İlion', 'Doğu Roma ve Osmanlı Dönemi', 'Arkeoloji Tarihçesi', 'Troya'nın İzleri' başlıklarından oluşan hikayeleri takip ediyor.

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