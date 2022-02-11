Avrupa'nın ödül avcısı müzesi Troya dijital ortama taşınıyor

"İLK KEZ BİR MÜZE ADINA GİRİŞİM OLACAK"

Gölcük, "Burada ilk kez bir müze adına girişim olacak, ismi ise VikiLovesTroya. Vikipedi'nin bizim için gösterdiği iş birliği çok kıymetli. Bu harika proje ile beraber dijital dünyada ve çok farklı dillerde Troya'yı, Troya Müzesi'ni ve Çanakkale'nin sesini yükseltmeye ve artırmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.