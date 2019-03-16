Aydemir Akbaş: Kalıpçı Şener Şen hep cepten yiyor

Ben para için bir yapımcıyı bırakıp diğerine geçmem. Bana da ne büyük paralar teklif edildi, kabul etmedim, kendi grubumu bırakmadım. Dava arkadaşlarımı satmadım. Seni oraya getiren sinema. Sen sinemanın kendisine ihanet ediyorsun, dava arkadaşlarını yarı yolda bırakıyorsun.

Akbaş sözlerine şöyle devam etti: Benim gibi 15-20 tip çizen yok. Oynadığım 150 filmin 90'ı dram. Tiyatroda da cepten yiyor. Daha önce oynadığı şeyi oynuyor. Yazık; değişik bir oyunla çıksın isterdim.

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Siz neden sahneye çıkmıyorsunuz?



-Çıkmam. 'Keşanlı Ali'yi herkes oynadı ama kimse benim gibi oynayamadı. 80'lerde sahnedeydim. 'İnsanoğlu Tuhaftır' diye bir oyun vardı, full oynuyordum, Aziz Nesin oynuyordum, o da full. 1984'te terör olayları başlayınca önce haftada bir oynamaya başladım, sonra da kaldırdım. Tiksinti geldi.



Beni gören 'Adamsın' diye bağırıyor. Erotik komediler bitti, zannettiler ki Aydemir bitecek. Bir gün 15 yapımcıyı gazinoya davet ettim, Kadri Yurdatap da vardı. Bana "Şurada çevireceğin 30 film var, sonra yoksun" dedi. "Ölene kadar star kalacağım, gişe yapan adam olacağım" dedim. Bak kaç sene geçti üstünden dediğim çıktı.