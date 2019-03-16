Aydemir Akbaş: Kalıpçı Şener Şen hep cepten yiyor
Aydemir Akbaş, Zengin Mutfağı oyunuyla tiyatroya dönen Şener Şen'in hep benzer tipleri canlandırdığını söyledi: Tiyatroda hep cepten yiyor daha önce oynadığı şeyi oynuyor. Hepsi kalıpçı... Değişik bir şey yapmasını isterdim.
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1Usta oyuncu Aydemir Akbaş, geçtiğimiz haftalarda Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler: Sazan Sarmalı adlı yeni fimini vizyondayken Netflix'e satmasına büyük tepki göstermişti. Erdoğan için 'Sinemaya ihanet etti' diyen 83 yaşındaki Akbaş, Günaydın'dan İlker Gezici'ye konuştu. Sivri dilli oyuncu; Yılmaz Erdoğan'ı, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gibi aynı yola çıktığı dava arkadaşlarını yarı yolda bırakmakla suçladı. Akbaş'ın öfkesinden usta oyuncu Şener Şen de nasibini aldı.
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Yılmaz Erdoğan'ı neden ihanetle suçladınız?
Ben para için bir yapımcıyı bırakıp diğerine geçmem. Bana da ne büyük paralar teklif edildi, kabul etmedim, kendi grubumu bırakmadım. Dava arkadaşlarımı satmadım. Seni oraya getiren sinema. Sen sinemanın kendisine ihanet ediyorsun, dava arkadaşlarını yarı yolda bırakıyorsun.
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3ŞEN KALIPÇI, SENARYOMU BEĞENMEDİ
Şener Şen'i "Komik değil, korkak. Hep aynı adamın peşinen gidiyor" diye eleştirmiştiniz. Şimdi Zengin Mutfağı oyunuyla tiyatroya döndü.
Evet, ama ne oldu, yaptığı film iki seksen yattı. Ona 'Güvercinler' romanından uyarladığım senaryoyu yollamıştım. Bir kaymakam hikayesi. Tam onluk; ağlatacak, güvercinlerle yaşayacak, neşelendirecek ama beğenmedi. Hepsi kalıpçı.
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4Akbaş sözlerine şöyle devam etti: Benim gibi 15-20 tip çizen yok. Oynadığım 150 filmin 90'ı dram. Tiyatroda da cepten yiyor. Daha önce oynadığı şeyi oynuyor. Yazık; değişik bir oyunla çıksın isterdim.
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5Siz neden sahneye çıkmıyorsunuz?
-Çıkmam. 'Keşanlı Ali'yi herkes oynadı ama kimse benim gibi oynayamadı. 80'lerde sahnedeydim. 'İnsanoğlu Tuhaftır' diye bir oyun vardı, full oynuyordum, Aziz Nesin oynuyordum, o da full. 1984'te terör olayları başlayınca önce haftada bir oynamaya başladım, sonra da kaldırdım. Tiksinti geldi.
Beni gören 'Adamsın' diye bağırıyor. Erotik komediler bitti, zannettiler ki Aydemir bitecek. Bir gün 15 yapımcıyı gazinoya davet ettim, Kadri Yurdatap da vardı. Bana "Şurada çevireceğin 30 film var, sonra yoksun" dedi. "Ölene kadar star kalacağım, gişe yapan adam olacağım" dedim. Bak kaç sene geçti üstünden dediğim çıktı.