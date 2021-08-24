Aydın Tepecik Höyüğü'nde 3500 yıllık seramik fırın bulundu

24.08.2021 - 10:20
Prof. Dr. Günel "Çalıştığımız alan 3 bin 500 yıl öncesine ait mimari kalıntılara ve buluntulara sahip. Bu nedenle seramik fırın olduğunu düşünüyoruz çünkü bulgularla bunu tespit ettik. Döşemelerinde seramik parçaları yer alıyor ve sert bir dolgu kerpiç taban söz konusu" diye konuştu.
Güney "Çevresinde de kaplar yer almakta. Kapların seri üretimine yönelik örneklerine sahibiz. Önümüzdeki günlerde geniş bir alana yayıldıkça daha netleşecek ve kaplarla birlikte açığa çıkardığımızda daha net sonuçlara ulaşacağız" dedi.
Seramik fırınının şimdilik 3 metrelik alanı kapsadığını vurgulayan Sevinç Günel, bundan sonra elde edecekleri bulgularla bölgedeki ticaretin boyutlarını görmeye çalışacaklarını dile getirdi.