Aydın'da Roma İmparatoru Hadrianus'un heykelinin parçaları bulundu

'DÜNYADA ÇOK AZ BENZERİ VAR'

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, "Roma İmparatoru Publius Aelius Traianus Hadrianus heykel parçalarının bulunduğu alan antik meclis binasıdır. Bu meclis binası Anadolu'daki en büyük meclis binalarındandır. Perge antik kentinde benzerini gördüğümüz bu heykelin dünyada da çok az bir benzeri var. Bu anlamda çok mutluyuz" dedi.





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