Aydın'ın Magnesia Antik Kenti'ndeki 'Zeus Tapınağı'nın üçte ikilik kısmı ortaya çıktı

Aydın'ın Germencik ilçesindeki antik kent Magnesia'da süren kazılarda, Berlin Pergamon Müzesi'nde bir bölümünün orijinal kopyası sergilenen Zeus Tapınağı'nın üçte ikilik kısmı ortaya çıkartıldı.

Haberler 19.11.2021 - 12:07 | Son Güncelleme : 19.11.2021 - 12:15

Aydın'ın Magnesia Antik Kenti'ndeki 'Zeus Tapınağı'nın üçte ikilik kısmı ortaya çıktı - 1

'ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesi'ndeki antik kentte kazı çalışmaları, Ankara Üniversitesi Dil ve -Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Kökdemir başkanlığında yürütülüyor.

Aydın'ın Magnesia Antik Kenti'ndeki 'Zeus Tapınağı'nın üçte ikilik kısmı ortaya çıktı - 2

Kökdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'dinsel agora' olarak anılan 26 bin metrekarelik alanda yapılan kazılarda 2 ay önce Zeus Tapınağı'nın giriş kapısına ulaştıklarını hatırlattı.

Aydın'ın Magnesia Antik Kenti'ndeki 'Zeus Tapınağı'nın üçte ikilik kısmı ortaya çıktı - 3

Kazıların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Kökdemir, şu bilgileri verdi: "Tapınağın dört sütunla geçilmiş ön cephesi tamamen ortaya çıkartıldı. Basamakları, 'Pronaos' dediğimiz ön odası tamamen, yapının merkezinin de üçte ikilik bölümü ortaya çıkarıldı. Tek eksiğimiz doğuya doğru tapınağın arka cephesini ortaya çıkarmak. Eğer başarabilirsek bu sene bitmeden tapınağın tamamını ortaya çıkaracağız ve görselleştireceğiz"

Aydın'ın Magnesia Antik Kenti'ndeki 'Zeus Tapınağı'nın üçte ikilik kısmı ortaya çıktı - 4

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de kazı çalışmalarının çok hızlı gittiğine işaret ederek, 'tapınaklar şehri' olarak bilinen Magnesia'yı dönemindeki gibi görkemli ve cazibeli bir kent yaparak kent turizmine değer katmayı hedeflediklerini söyledi.

Aydın'ın Magnesia Antik Kenti'ndeki 'Zeus Tapınağı'nın üçte ikilik kısmı ortaya çıktı - 5

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız ise kazıların 12 aya yayılmasının etkilerini burada gördüklerini ifade etti.

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