Aydın'ın Magnesia Antik Kenti'ndeki 'Zeus Tapınağı'nın üçte ikilik kısmı ortaya çıktı

Kazıların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Kökdemir, şu bilgileri verdi: "Tapınağın dört sütunla geçilmiş ön cephesi tamamen ortaya çıkartıldı. Basamakları, 'Pronaos' dediğimiz ön odası tamamen, yapının merkezinin de üçte ikilik bölümü ortaya çıkarıldı. Tek eksiğimiz doğuya doğru tapınağın arka cephesini ortaya çıkarmak. Eğer başarabilirsek bu sene bitmeden tapınağın tamamını ortaya çıkaracağız ve görselleştireceğiz"