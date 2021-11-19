Aydın'ın Magnesia Antik Kenti'ndeki 'Zeus Tapınağı'nın üçte ikilik kısmı ortaya çıktı

Haberler 19.11.2021 - 12:07 | Son Güncelleme : 19.11.2021 - 12:15
Kökdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'dinsel agora' olarak anılan 26 bin metrekarelik alanda yapılan kazılarda 2 ay önce Zeus Tapınağı'nın giriş kapısına ulaştıklarını hatırlattı.
Kazıların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Kökdemir, şu bilgileri verdi: "Tapınağın dört sütunla geçilmiş ön cephesi tamamen ortaya çıkartıldı. Basamakları, 'Pronaos' dediğimiz ön odası tamamen, yapının merkezinin de üçte ikilik bölümü ortaya çıkarıldı. Tek eksiğimiz doğuya doğru tapınağın arka cephesini ortaya çıkarmak. Eğer başarabilirsek bu sene bitmeden tapınağın tamamını ortaya çıkaracağız ve görselleştireceğiz"
İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de kazı çalışmalarının çok hızlı gittiğine işaret ederek, 'tapınaklar şehri' olarak bilinen Magnesia'yı dönemindeki gibi görkemli ve cazibeli bir kent yaparak kent turizmine değer katmayı hedeflediklerini söyledi.
Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız ise kazıların 12 aya yayılmasının etkilerini burada gördüklerini ifade etti.