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Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı Mustafa Uslu'dan Yılmaz Erdoğan'a gönderme

Anadolu Ajansı

Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı Mustafa Uslu, ödül aldığı törende yaptığı konuşmada Yılmaz Erdoğan'ın Netflix kararına gönderme yaparak, "Siz bize ödül vermeye devam ettiğiniz sürece biz güzel filmler çekeceğiz ve emin olun bu filmleri sadece sinemalarda yayınlayacağız" dedi.

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    Gişe rekoru kıran Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, İstanbul'da bir üniversitede düzenlenen ödül töreninde Müslüm ile 'En İyi Sinema Filmi Ödülü'ne layık görüldü.


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    Ödülü almak için sahneye çıkan Uslu, Yılmaz Erdoğan'ın Netflix kararına gönderme yaptı.


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    Uslu şöyle konuştu:"Türk sinemasının çocukları olarak ihanete uğradığımız şu günlerde bu ödül çok anlamlı oldu." 


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    "Siz bize ödül vermeye devam ettiğiniz sürece biz güzel filmler çekeceğiz. Bu filmleri sadece sinemada yayınlayacağız emin olun."
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    Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi vizyondayken Netflix'te de yayına girmişti. Erdoğan'ın kararı sinema çevresinde tartışmaya neden olmuştu.
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