Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri

Çılgın Dersane Üniversitede (Nevra) 2014



Seni Seviyorum Adamım (Anneanne)



Ruhumun Aynası (mehpare) 2014



Pek Yakında (Remziye Güneş) 2014



Meleklerin Mucizesi (Şazer Teyze) 2014



Çakma HayatÇakma Hayat 2013



Qüfür (Anukyan) 2013



Hoştanlı Kalaylı Saray (Süt Anne)

2013

Bebek İşi (Hayriye) 2013



İbret-i Ailem 2012



Krem 2012



Ya SonraYa Sonra (Safiye Hanım) 2011



Pazarları Hiç Sevmem (Fevziye) 2011



Leyla ile Mecnun 3. Sezon (Hidayet'in Annesi) 2012