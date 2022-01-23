Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri

Ünlü tiyatrocu ve sinema sanatçısı Ayşen Gruda, üç yıl önce bugün, 74 yaşında pankreas kanserinden hayata gözlerini yumdu. İlk rolünü 1962’de canlandıran Türk sinema camiasının 'domates güzeli', ardında çok sayıda film bıraktı. İşte ölümünün 3. yıl dönümünde anılan Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri...

Haberler 23.01.2022 - 09:52

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 1

Hababam Sınıfı (Yarışma Sunucusu) 1975

Gariban Şakir 1975

Delisin (Şaziment) 1975

Bizim Aile Bizim Aile (Feride) 1975

Bitirimler Sınıfı (Cevriye) 1975

Bir Araya Gelemeyiz (Neriman Kıraç) 1975
Ve Silahlara Veda  1966

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 2

Güngörmüşler (Hizmetçi Fatoş) 1976

Gülşah Küçük Anne (Ebe Hanife) 1976

Arabacının Aşkı (Nahide Şerbet) 1976

Aile Şerefi(Ayşe) 1976

Ah Dede Vah Dede (Alev Sururi Seslendirmesi) 1976

Vay Anasına 1975

Televizyon Çocuğu (Recep'in Eşi) 1975

Hanzo (Feride) 1975

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 3

Süt Kardeşler (Emine) 1976

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 4

Tosun Paşa (Tellioğlu Zekiye) 1976

Gülen Gözler (Fikret) 1977

Öyle Olsun (Ayşe Huyugüzel) 1976

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 5

Seyahatname 1977

Sarmaş Dolaş (Müjgan) 1977

Hababam Sınıfı Tatilde (Ayşe) 1977

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 6

Çöpçüler Kralı  (Hacer) 1977

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 7

İbo ile Güllüşah (Nazlı) 1977

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 8

Şabanoğlu Şaban  (Safinaz) 1977

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 9

Avanak Apti (Nevin Şenses) 1978

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 10

Doktor (Hemşire Sabahat) 1979

Neşeli Günler (Nilgün) 1978

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 11

Şark Bülbülü (Fethi'nin Kız Kardeşi) 1979

Renkli Dünya  (Ayşe Güngören) 1980

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 12

Davaro (Ayşo ) 1981

Yedi Kocalı Hürmüz (Havva) 1980

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 13

Gırgıriye (Sevim) 1981

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 14

Adile Teyze (Ayşe) 1982

Hababam Sınıfı Güle Güle (Melahat) 1981

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 15

Doktor Civanım (Şadiye) 1982

Buyurun Cümbüşe (Zehra) 1982

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 16


Görgüsüzler (Ayşegül) 1982

Dolap Beygiri (Hacer) 1982

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 17

Gırgıriyede Büyük Seçim (Sevim) 1984

Şekerpare (Peyker) 1983

Neşeli Kuklalar 1983

Şıngırdak Şadiye (Dilber) 1982

Çiçek Abbas (Şükriye) 1982

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 18

Fakir Milyoner (Fehamet)1985

Deliye Hergün Bayram (Ayşe) 1985

Bir İlkbahar Sabahı 1985

Aşık Oldum (İnci) 1985

Namuslu (Naciye) 1984

Lodos Zühtü (Selma) 1984

Kızlar Sınıfı (Ayten Hoca) 1984

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 19

Şendul Şaban (Ayşen) 1985


Çileli Damat (Gül'ün Annesi) 1985


Yeter Be (Fatma) 1985


Uyanıklar Dünyası (Ayşe) 1985

Sarı Öküz Parası (Ayşe) 1985

Mavi Muammer 1985

Köşeyi Dönenler 1985

Gazino Bülbülü (Fatma) 1985

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 20

Kocamın Nişanlısı (İdamlık Seher) 1986

Kiralık Ev (Ayşe) 1986

Karım Beni Aldatırsa (Zuhal) 1986

Karamanın Koyunu (Ayşe) 1986

Huysuz (Nazlı) 1986

Hayroş 1986

Aşk Dediğin Laftır 1986

Ağa Bacı (Kadırgalı Leyla) 1986


Ayşe ile Ali (ayşem) (Ayşe) 1986

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 21

Felekten Bir Gün 1987

Etme Bulma 1987

Banko Altılı Ganyan/Gönüllü Kahraman 1987

Aile Pansiyonu (Hacer) 1987

Yaygara 86 1986

Olacak O Kadar 1986

Neşeye Bak Neşeye 1986

Mavi Muammer 3 1986

Lotto Kralı (Ayşe) 1986

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 22


Güzel Bir Gün İçin 1989

Süper Baba (Edalı) 1988

Hisseli Harikalar Kumpanyası (Prenses Mehtap) 1988

Şam Fıstık (Safinaz) 1987

Çantada Keklik 1987

Seyyar Kamil (Gülbahar)

Gönlübol (Emine) 1987

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 23

Kızlar Sınıfı 1994

Kaygısızlar (Sabriye Kaygısız 1994 - 1998)

İnsanlık Hali 1993

Üçüzler (Aynur) 1993

Rumuz Sev Beni (Zekiye) 1993

Ana (Ana) 1991

Bir Milyara Bir Çocuk 1990

Yarı Şaka Yarı Ciddi 1989

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 24

İlişkiler (Seher) 1997

Kılıbıklar Mahallesi 1997

Hayvanlara Dokunduk 1997

Ana Kuzusu (Cevriye Hanım) 1997

Çılgın Bediş 3. Sezon (Tarih Öğretmeni) 2001

Mesela Dedik 1996

Palavra Aşklar 1995

Şenlik Var (Aynur) 1994

İnce İnce Yasemince 1994

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 25

Cennet MahallesiCennet Mahallesi (Hatice) 2004

Yeşilçam Denizi (Dometes Güzeli) 2003

Sultan Makamı (Dursun) 2003

Hababam Sınıfı: Merhaba (Ayşe Hanım) 2003

Yarı Şakı Yarı Ciddi 2000

Tersine Dünya a 2000

Bana Babamı Anlat (Bedia) 2000

Evimiz Olacak mı? (Zevahir) 1999

Salacak Öyküleri 1998

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 26

İki Aile (Rukiye) 2006

Fırtına (Feraye) 2006

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (Safiye Ana) 2006

Ömer Seyfettin: Perili Köşk (Babaanne)2005

Ömer Seyfettin: Fon Sadristsyn Karısı ve Oğlu (Hala) 2005

Çılgın Yuva va (Güllü) 2005

Sen misin Değil misin?(Leman) 2005

Keloğlan Kara Prens'e Karşı (Sultan) 2005

Güz Yangını (Rukiye) 2005

Çemberimde Gül Oya 2004

Perili Ev (Latife) 2004

Dayı (Muazzez) 2004

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 27


Huzurum Kalmadı (Hanım Ağa Dilber) 2011

Kukuriku - Kadın Krallığı 2010

Gecekondu (Kendisi) 2010

Zoraki Başkan (Sebahat) 2009

Aile Reisi (Domates Güzeli) 2009

Sevgili Düşmanım 2008

Peri Masalı (Müzeyyen) 2008

Mert ile Gert (Servet Hala) 2008

Kötüler Konağı (Emine) 2008

Kağıt (Şahane Hanım) 2008

Gece Gündüz (Hayriye) 2008

Fesupanallah (Yüksel Teyze ) 2007

Cumhur Cemaat 2007

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 28

Çılgın Dersane Üniversitede (Nevra) 2014

Seni Seviyorum Adamım (Anneanne)

Ruhumun Aynası (mehpare) 2014

Pek Yakında (Remziye Güneş) 2014

Meleklerin Mucizesi (Şazer Teyze) 2014

Çakma HayatÇakma Hayat 2013

Qüfür (Anukyan) 2013

Hoştanlı Kalaylı Saray (Süt Anne)
2013
Bebek İşi (Hayriye) 2013

İbret-i Ailem 2012

Krem 2012

Ya SonraYa Sonra (Safiye Hanım) 2011

Pazarları Hiç Sevmem (Fevziye) 2011

Leyla ile Mecnun 3. Sezon (Hidayet'in Annesi) 2012

Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri - 29

Sevgili Komşum 2018

Babamın Ceketi (Ayşen) 2018

Bizim Hikaye (Yedi Bela Aysel) 2017

Mahrumlar (Nefize Teyze) 2016

Dedemin Fişi (Darende Teyze) 2016

İlişki Durumu: Karışık (Nacinin Annesi Kudret) 2015
Sucu Kamil (Sevgi) 2015

Kötü Kedi ŞerafettinEv sahibi Hasene / ses) (2015

Güvercin Uçuverdi (Hamiyet Taşkın) 2015

Beş Kardeş (Mukadder) 2015

Altın Horoz 2015

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