Ayşen Gruda’nın unutulmaz filmleri

Haberler 23.01.2022 - 09:52
Hababam Sınıfı (Yarışma Sunucusu) 1975
Gariban Şakir 1975
Delisin (Şaziment) 1975
Bizim Aile Bizim Aile (Feride) 1975
Bitirimler Sınıfı (Cevriye) 1975
Bir Araya Gelemeyiz (Neriman Kıraç) 1975
Ve Silahlara Veda 1966
Güngörmüşler (Hizmetçi Fatoş) 1976
Gülşah Küçük Anne (Ebe Hanife) 1976
Arabacının Aşkı (Nahide Şerbet) 1976
Aile Şerefi(Ayşe) 1976
Ah Dede Vah Dede (Alev Sururi Seslendirmesi) 1976
Vay Anasına 1975
Televizyon Çocuğu (Recep'in Eşi) 1975
Hanzo (Feride) 1975
Süt Kardeşler (Emine) 1976
Tosun Paşa (Tellioğlu Zekiye) 1976
Gülen Gözler (Fikret) 1977
Öyle Olsun (Ayşe Huyugüzel) 1976
Seyahatname 1977
Sarmaş Dolaş (Müjgan) 1977
Hababam Sınıfı Tatilde (Ayşe) 1977
Çöpçüler Kralı (Hacer) 1977
İbo ile Güllüşah (Nazlı) 1977
Şabanoğlu Şaban (Safinaz) 1977
Avanak Apti (Nevin Şenses) 1978
Doktor (Hemşire Sabahat) 1979
Neşeli Günler (Nilgün) 1978
Şark Bülbülü (Fethi'nin Kız Kardeşi) 1979
Renkli Dünya (Ayşe Güngören) 1980
Davaro (Ayşo ) 1981
Yedi Kocalı Hürmüz (Havva) 1980
Gırgıriye (Sevim) 1981
Adile Teyze (Ayşe) 1982
Hababam Sınıfı Güle Güle (Melahat) 1981
Doktor Civanım (Şadiye) 1982
Buyurun Cümbüşe (Zehra) 1982
Görgüsüzler (Ayşegül) 1982
Dolap Beygiri (Hacer) 1982
Gırgıriyede Büyük Seçim (Sevim) 1984
Şekerpare (Peyker) 1983
Neşeli Kuklalar 1983
Şıngırdak Şadiye (Dilber) 1982
Çiçek Abbas (Şükriye) 1982
Fakir Milyoner (Fehamet)1985
Deliye Hergün Bayram (Ayşe) 1985
Bir İlkbahar Sabahı 1985
Aşık Oldum (İnci) 1985
Namuslu (Naciye) 1984
Lodos Zühtü (Selma) 1984
Kızlar Sınıfı (Ayten Hoca) 1984
Şendul Şaban (Ayşen) 1985
Çileli Damat (Gül'ün Annesi) 1985
Yeter Be (Fatma) 1985
Uyanıklar Dünyası (Ayşe) 1985
Sarı Öküz Parası (Ayşe) 1985
Mavi Muammer 1985
Köşeyi Dönenler 1985
Gazino Bülbülü (Fatma) 1985
Kocamın Nişanlısı (İdamlık Seher) 1986
Kiralık Ev (Ayşe) 1986
Karım Beni Aldatırsa (Zuhal) 1986
Karamanın Koyunu (Ayşe) 1986
Huysuz (Nazlı) 1986
Hayroş 1986
Aşk Dediğin Laftır 1986
Ağa Bacı (Kadırgalı Leyla) 1986
Ayşe ile Ali (ayşem) (Ayşe) 1986
Felekten Bir Gün 1987
Etme Bulma 1987
Banko Altılı Ganyan/Gönüllü Kahraman 1987
Aile Pansiyonu (Hacer) 1987
Yaygara 86 1986
Olacak O Kadar 1986
Neşeye Bak Neşeye 1986
Mavi Muammer 3 1986
Lotto Kralı (Ayşe) 1986
Güzel Bir Gün İçin 1989
Süper Baba (Edalı) 1988
Hisseli Harikalar Kumpanyası (Prenses Mehtap) 1988
Şam Fıstık (Safinaz) 1987
Çantada Keklik 1987
Seyyar Kamil (Gülbahar)
Gönlübol (Emine) 1987
Kızlar Sınıfı 1994
Kaygısızlar (Sabriye Kaygısız 1994 - 1998)
İnsanlık Hali 1993
Üçüzler (Aynur) 1993
Rumuz Sev Beni (Zekiye) 1993
Ana (Ana) 1991
Bir Milyara Bir Çocuk 1990
Yarı Şaka Yarı Ciddi 1989
İlişkiler (Seher) 1997
Kılıbıklar Mahallesi 1997
Hayvanlara Dokunduk 1997
Ana Kuzusu (Cevriye Hanım) 1997
Çılgın Bediş 3. Sezon (Tarih Öğretmeni) 2001
Mesela Dedik 1996
Palavra Aşklar 1995
Şenlik Var (Aynur) 1994
İnce İnce Yasemince 1994
Cennet MahallesiCennet Mahallesi (Hatice) 2004
Yeşilçam Denizi (Dometes Güzeli) 2003
Sultan Makamı (Dursun) 2003
Hababam Sınıfı: Merhaba (Ayşe Hanım) 2003
Yarı Şakı Yarı Ciddi 2000
Tersine Dünya a 2000
Bana Babamı Anlat (Bedia) 2000
Evimiz Olacak mı? (Zevahir) 1999
Salacak Öyküleri 1998
İki Aile (Rukiye) 2006
Fırtına (Feraye) 2006
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (Safiye Ana) 2006
Ömer Seyfettin: Perili Köşk (Babaanne)2005
Ömer Seyfettin: Fon Sadristsyn Karısı ve Oğlu (Hala) 2005
Çılgın Yuva va (Güllü) 2005
Sen misin Değil misin?(Leman) 2005
Keloğlan Kara Prens'e Karşı (Sultan) 2005
Güz Yangını (Rukiye) 2005
Çemberimde Gül Oya 2004
Perili Ev (Latife) 2004
Dayı (Muazzez) 2004
Huzurum Kalmadı (Hanım Ağa Dilber) 2011
Kukuriku - Kadın Krallığı 2010
Gecekondu (Kendisi) 2010
Zoraki Başkan (Sebahat) 2009
Aile Reisi (Domates Güzeli) 2009
Sevgili Düşmanım 2008
Peri Masalı (Müzeyyen) 2008
Mert ile Gert (Servet Hala) 2008
Kötüler Konağı (Emine) 2008
Kağıt (Şahane Hanım) 2008
Gece Gündüz (Hayriye) 2008
Fesupanallah (Yüksel Teyze ) 2007
Cumhur Cemaat 2007
Çılgın Dersane Üniversitede (Nevra) 2014
Seni Seviyorum Adamım (Anneanne)
Ruhumun Aynası (mehpare) 2014
Pek Yakında (Remziye Güneş) 2014
Meleklerin Mucizesi (Şazer Teyze) 2014
Çakma HayatÇakma Hayat 2013
Qüfür (Anukyan) 2013
Hoştanlı Kalaylı Saray (Süt Anne)
2013
Bebek İşi (Hayriye) 2013
İbret-i Ailem 2012
Krem 2012
Ya SonraYa Sonra (Safiye Hanım) 2011
Pazarları Hiç Sevmem (Fevziye) 2011
Leyla ile Mecnun 3. Sezon (Hidayet'in Annesi) 2012
Sevgili Komşum 2018
Babamın Ceketi (Ayşen) 2018
Bizim Hikaye (Yedi Bela Aysel) 2017
Mahrumlar (Nefize Teyze) 2016
Dedemin Fişi (Darende Teyze) 2016
İlişki Durumu: Karışık (Nacinin Annesi Kudret) 2015
Sucu Kamil (Sevgi) 2015
Kötü Kedi ŞerafettinEv sahibi Hasene / ses) (2015
Güvercin Uçuverdi (Hamiyet Taşkın) 2015
Beş Kardeş (Mukadder) 2015
Altın Horoz 2015