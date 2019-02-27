Aytaç Arman'a hüzünlü veda

TÜRKAN ŞORAY: SEVGİ DOLUYDU

Başarılı oyuncu Türkan Şoray, vefat eden Aytaç Arman ile Vukuat Var ve Gönderilmemiş Mektuplar adlı iki filmde rol aldığını belirterek, "Biri çok gençlik dönemimizde biri de olgunluk dönemimizdeydi. Aytaç Arman hem gerçekten işine karşı çok saygılı, disiplinli hem de insanlara karşı çok saygılı ve sevgi doluydu. Çok değerli bir aktördü, işini çok severdi. Çok ama çok üzgünüm, hepimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

CÜNEYT ARKIN: HARİKE BİR BEYEFENDİYDİ



Sanatçı Cüneyt Arkın ise üzüntüsünü şu sözlerle ifade etti: "Çok üzüldüm, inanamadım. O kadar güzel bir hatıra bırakmış demek ki, içim yandı duyduğumda. Çok zarifti. Çok sade ve inceydi. Benim oğlumu oynardı. Harika bir beyefendiydi. O kadar güzel ve samimi bakardı ki adeta içim güzelleşirdi. Başımız sağ olsun."