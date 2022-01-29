Azerbaycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un NFT sergisi ABD'de açıldı

Haberler - Anadolu Ajansı 29.01.2022 - 17:10 | Son Güncelleme : 29.01.2022 - 17:13
ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Luma Studio'da, Azerbaycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un 'Revival of Aesthetics" (Estetiğin Canlanması) adlı eseri sergilendi.
Daha önceki eserlerinde yapay zeka ile halı dokuyan ve geleneksel desenler işleyen Mammadov, bu kez Azerbaycan'ın kültürel mirası olan halılarını 'Estetiğin Canlanması' adlı eseriyle NFT haline getirdi.
150 binden fazla halı ve kilim görüntüsü içeren eser, New York'ta sergileniyor.
İşte, ABD'deki 'Estetiğin Canlanması' sergisinden yansıyanlar...