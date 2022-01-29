Azerbaycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un NFT sergisi ABD'de açıldı

Azerbaycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un 'Revival of Aesthetics" (Estetiğin Canlanması) adlı NFT'lerden oluşan sergisi ABD'nin New York kentinde ziyaretçilerle buluştu.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.01.2022 - 17:10 | Son Güncelleme : 29.01.2022 - 17:13

Azerbaycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un NFT sergisi ABD'de açıldı - 1

ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Luma Studio'da, Azerbaycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un 'Revival of Aesthetics" (Estetiğin Canlanması) adlı eseri sergilendi.

Azerbaycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un NFT sergisi ABD'de açıldı - 2

Daha önceki eserlerinde yapay zeka ile halı dokuyan ve geleneksel desenler işleyen Mammadov, bu kez Azerbaycan'ın kültürel mirası olan halılarını 'Estetiğin Canlanması' adlı eseriyle NFT haline getirdi.

Azerbaycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un NFT sergisi ABD'de açıldı - 3

150 binden fazla halı ve kilim görüntüsü içeren eser, New York'ta sergileniyor.

Azerbaycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un NFT sergisi ABD'de açıldı - 4

İşte, ABD'deki 'Estetiğin Canlanması' sergisinden yansıyanlar...

Azerbaycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un NFT sergisi ABD'de açıldı - 5
Azerbaycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un NFT sergisi ABD'de açıldı - 6
Azerbaycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un NFT sergisi ABD'de açıldı - 7
Azerbaycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un NFT sergisi ABD'de açıldı - 8
Azerbaycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un NFT sergisi ABD'de açıldı - 9
Azerbaycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un NFT sergisi ABD'de açıldı - 10
Azerbaycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un NFT sergisi ABD'de açıldı - 11
Azerbaycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un NFT sergisi ABD'de açıldı - 12
Azerbaycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un NFT sergisi ABD'de açıldı - 13
Azerbaycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un NFT sergisi ABD'de açıldı - 14
Azerbaycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un NFT sergisi ABD'de açıldı - 15
Azerbaycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un NFT sergisi ABD'de açıldı - 16
Azerbaycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un NFT sergisi ABD'de açıldı - 17
Azerbaycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un NFT sergisi ABD'de açıldı - 18

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER